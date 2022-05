De la competición a la calle

Nacidos en el terreno de la competición, probados en las condiciones más extremas y llevados luego a la producción en serie. Así son los modelos RS de altas prestaciones de Audi Sport, que combinan acabados premium con la versatilidad necesaria para una utilización diaria y unas prestaciones inigualables. Y esto es así independientemente de que bajo el capó de un modelo RS de Audi se encuentre un potente motor de combustión… o que las altas prestaciones vengan de la mano del increíble empuje que proporciona un propulsor eléctrico.

En la actualidad, la familia de modelos de Audi Sport es la más amplia de toda su historia, con 14 tipos de carrocería, entre los que destacan el superdeportivo R8 con 620 caballos de potencia, los SUV Q5 Sportback de 450 caballos y Q8 de 600 caballos, o el Audi GT e-tron con un motor eléctrico que puede desarrollar hasta 646 caballos. Los modelos más recientes Audi RS 3 Sportback y la segunda generación del RS 3 Sedán, elevan las prestaciones y el comportamiento dinámico a un nivel superior, gracias al motor gasolina turbo 2.5 litros TFSI de cinco cilindros y al innovador sistema Torque Splitter, instalado por primera vez en un Audi. El nuevo RS 3 Sportback tiene un precio de 77.840 euros, mientras que el RS 3 Sedán parte desde 78.840 euros.

En su última evolución, el motor de cinco cilindros con una potencia de 400 caballos ha aumentado el par motor máximo hasta 500 newton-metro, y no solo el rango de potencia máxima es superior, sino que la entrega también es más progresiva. La potencia se transmite a través de una caja de cambios de doble embrague con siete velocidades que tiene relaciones de cambio más deportivas y transiciones entre marchas más cortas. Junto al característico encendido del motor y a un sistema de escape que cuenta por primera vez con un control totalmente variable, la experiencia acústica resulta inconfundible. Las nuevas versiones RS 3 aceleran de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. La velocidad máxima está limitada a 250 km/h, cifra que puede aumentarse hasta 280 km/h con una adaptación opcional, y alcanzar 290 km/h con el paquete opcional RS dynamic plus.

Por primera vez, el RS 3 equipa de serie en el eje trasero el sistema Torque Splitter, una nueva tecnología que distribuye el par motor de forma activa y variable entre las ruedas traseras para lograr la máxima agilidad y estabilidad, reduciendo la tendencia al subviraje en las curvas. Además, permite realizar derrapes controlados en pistas cerradas activando el nuevo modo específico Torque Rear. El sistema también proporciona una conducción especialmente dinámica y deportiva en el modo de conducción RS Performance, creado especialmente para conducción en circuito.

Audi RS 3, interior.

Los nuevos RS 3 Sportback y Sedán utilizan una configuración para el motor y la caja de cambios que se adapta con precisión a los neumáticos de competición semi-slick, disponibles por primera vez para el RS 3 como opción de fábrica. Están disponible también varios modos de conducción que se pueden seleccionar a través del sistema de conducción dinámica Audi Drive Select, que ofrece los perfiles «confort», «auto», «dynamic», «RS Individual» y «eficiencia». La suspensión deportiva RS de serie cuenta con amortiguadores de nuevo desarrollo que reaccionan con mayor rapidez y eficacia a cada condición de marcha. Opcionalmente está disponible el tren de rodaje deportivo RS plus, con regulación adaptativa de la amortiguación. La dirección progresiva específica varía la desmultiplicación en función del ángulo de giro. El sistema de frenos de nuevo desarrollo incluye discos de acero con pinzas de seis pistones, acordes con la potencia del motor de cinco cilindros. De forma opcional también está disponible un sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento.

El RS 3 demuestra su ADN deportivo con una carrocería que destaca por sus pasos de rueda ensanchados, la parrilla con la distintiva rejilla en panal, las grandes tomas de aire frontales, los faros LED en forma de cuña, el difusor trasero y las llantas de 19 pulgadas de 10 radios. El verde Kyalami y el gris Kemora son dos nuevos colores de carrocería exclusivos de estos modelos. Además, en el modelo Sedán se puede solicitar el techo en el color de contraste negro brillante. Las inserciones de los estribos laterales, las carcasas de los espejos retrovisores y el spoiler están disponibles en polímero reforzado con fibra de carbono. Opcionalmente se pueden instalar los faros Matrix LED con biseles oscurecidos, que proporcionan un aspecto inconfundible: su disposición permite representar dinámicamente una bandera a cuadros o la inscripción RS 3.

El genuino aspecto de coche de competición que ofrece la carrocería del RS 3 tiene continuidad en el habitáculo, con un salpicadero en el que destacan las inserciones de fibra de carbono y los asientos deportivos con logos RS . La instrumentación digital Audi virtual cockpit plus presenta en una pantalla de 31 cm (12,3 pulgadas) de alta resolución, indicadores y gráficos específicos RS, como las fuerzas G, momento de cambio a una marcha superior, temperatura del aceite, del refrigerante del motor y de la transmisión, presión de los neumáticos, acelerómetro y cronómetro. Las revoluciones se muestran en forma de gráfico de barras, y la potencia y el par motor aparecen como porcentajes. El volante de cuero multifunción RS Sport de tres radios con la parte inferior achatada integra levas de cambio fabricadas en zinc. Opcionalmente se puede montar un volante RS redondo con reconocimiento de agarre capacitivo. En ambos casos, el botón RS Mode situado en el radio derecho permite seleccionar los nuevos modos RS Performance y RS Individual mediante el sistema drive select. El sistema Audi MMI Navegación plus forma parte del equipamiento de serie, así como una completa gama de asistentes a la conducción entre los que se incluyen el Audi pre sense frontal, los asistente anticolisiones y de giro, el aviso de salida de carril, el asistente de aparcamiento con park assist plus o el control de crucero con limitador de velocidad.