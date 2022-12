Coches muy especiales

Desde su lanzamiento al mercado en 2013, el SUV compacto deportivo Audi RS Q3 se ha convertido en una referencia. La segunda generación del SUV deportivo de la marca alemana equipa el motor turbo gasolina de 2,5 litros y cinco cilindros con una potencia de 400 caballos y un par máximo de 480 newton-metro, que se transfieren al asfalto a través de una caja de cambios automática S tronic de 7 velocidades y del sistema de tracción total permanente Quattro. Esta edición especial del RS Q3 (desde 77.940 euros) cuenta con detalles exclusivos tanto en el interior como en el exterior, entre los que destacan la nueva pintura plata efecto mate, las llantas de aleación de 21 pulgadas, los nuevos asientos RS deportivos y los detalles en color negro azabache en el salpicadero. El sistema de frenos de alto rendimiento con discos cerámicos está disponible como la variante más deportiva.

Varios elementos en acabado negro o negro brillante acentúan el aspecto exclusivo de la edición décimo aniversario del RS Q3. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los faros Matrix LED oscurecidos con intermitentes dinámicos, así como las carcasas de los espejos retrovisores exteriores. El marco del techo, la moldura que rodea las ventanillas, las lamas del spoiler delantero y la inserción en el difusor están disponibles en negro brillante. El aspecto deportivo se completa con los cuatro aros de la parrilla y de la parte trasera, así como el anagrama del modelo, también acabados en negro brillante.

Los pasajeros pueden acomodarse en los nuevos asientos RS exclusivos de esta edición, que lucen los emblemas RS en el respaldo. Una de las características más llamativas es el revestimiento trasero en carbono mate del respaldo de los asientos, que se utiliza por primera vez en este coche. La pantalla táctil de 25,6 cm (10,1 pulgadas) del sistema de información con su apariencia de carbono, presenta la inscripción con el número de serie de cada unidad de la edición limitada. Los embellecedores retroiluminados de los umbrales de las puertas, específicos de esta edición, proyectan en el suelo un diamante rojo en 3D cuando se abren las puertas.

Audi celebra el décimo aniversario del RS Q3 con el modelo 10 Years Edition, también en la versión Sportback (en la imagen).

Con 400 caballos, el propulsor ofrece un 17% más de potencia que la anterior generación. El RS Q3 y el RS Q3 Sportback alcanzan los 100 km/h desde parado en solo 4,5 segundos. Para estas versiones, se ha elevado el límite de velocidad hasta los 280 km/h. El orden de encendido especial y el número impar de cilindros hacen que el sonido del motor de cinco cilindros sea único, acentuado por el sistema de escape deportivo RS que incorpora esta edición, que hace que sea más rotundo. Las versiones décimo aniversario de RS Q3 se comercializarán antes de que termine el año, esperando que las primeras unidades lleguen a nuestro país en enero de 2023.

Deportividad en familia

Audi también lanza al mercado la nueva edición Black Limited, disponible para los Audi A4 Avant y A5 Sportback y caracterizada por un equipamiento exterior e interior muy deportivo y tecnológico, en el que destacan los asientos deportivos Plus de los Audi RS 4 y RS 5 y las llantas de aleación de Audi Sport. El Audi RS 4 Avant está disponible desde 104.850 euros; el del Audi RS 5 Coupé y el RS 5 Sportback parte desde 109.200 euros. Los precios de las ediciones Competition Plus suponen un incremento de 20.000 euros sobre los respectivos precios base de cada modelo. La nueva edición que Audi ofrece en el mercado español limitada a 300 unidades para el modelo de carrocería «familiar» y 100 unidades para la berlina deportiva de 5 puertas. Esta nueva edición destaca por un completo equipamiento, en el que además de detalles de personalización deportivos se incluyen elementos como los faros Matrix LED con intermitentes dinámicos delanteros y traseros, la línea interior S line o el sistema de navegación MMI plus con la instrumentación digital Audi virtual cockpit plus.

Los nuevos A4 Avant y A5 Sportback Black Limited añaden un plus de deportividad al incluir en el equipamiento de serie el volante deportivo achatado en su parte inferior y los asientos deportivos que equipan los Audi RS 4 y RS 5, con tapizados en cuero y microfibra y con regulaciones eléctricas y función de masaje. También se incorpora el techo solar panorámico y nuevas llantas de Audi Sport, que son de 19 pulgadas para el A4 Avant y de 20 pulgadas en el A5 Sportback. Completa el equipamiento de esta edición limitada la llave de confort, el paquete de iluminación ambiente, el equipo de sonido y, en el A4 Avant, la cámara trasera y el sistema de ayuda al arranque en pendiente, elementos que son de serie en la gama A5.

El precio de la nueva edición especial Black Limited supone una importante ventaja para el cliente en el equipamiento adicional que incluye si se solicitaran las opciones por separado. Las versiones mecánicas disponibles para el A4 Avant Black Limited son el gasolina 35 TFSI con 150 CV, el turbodiésel 35 TDI con 163 CV y el turbodiésel 40 TDI Quattro con 204 CV; mientras que el A5 Sportback Black Limited se puede solicitar con los motores turbodiésel 35 TDI con 120 163 CV y 40 TDI con 204 CV, además del gasolina 40 TFSI de 204 CV.

La división racing de Audi Sport ofrece también de las nuevas ediciones Competition Plus para los Audi RS 4 Avant y Audi RS 5, que hacen que la apariencia de estos modelos sea más deportiva y la experiencia de conducción, aún más emocionante. Con su nueva suspensión RS Sport Pro (con una altura de la carrocería rebajada 10 mm en comparación con los modelos RS estándar; además, las posibilidades de ajuste permiten reducir manualmente la altura otros 10 mm adicionales), estos modelos ofrecen el máximo dinamismo y diversión al volante sin comprometer la practicidad para el uso diario. El potente propulsor gasolina V6 biturbo rinde 450 CV de potencia y un enorme par motor de 600 newton-metro entre 1.900 y 5.000 vueltas. El Audi RS 4 Avant Competition Plus acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos, lo que supone una mejora de 0,2 segundos respecto al modelo de serie. Estos modelos ultradeportivos también ofrecen una velocidad máxima aumentada a 290 km/h. Estas ediciones están disponibles en los concesionarios, con un sobreprecio de 20.000 euros respecto al precio base de los Audi RS 4 Avant y RS 5.