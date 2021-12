Guigues (Renault Iberia): «El coche electrificado está tomando buen camino»

Poco después de conocer el fallo del Premio ABC al Mejor Coche del Año 2022, Sébastien Guigues, director general de Renault Iberia, atiende a ABC y destaca el «orgullo y la satisfacción» por la recompensa para su Arkana.

—Renault cierra el círculo. Ganó en 1972 y repite tras 50 años. ¿Qué implica el premio?

—Implica mucho orgullo y mucha satisfacción. En estos 50 años el premio se ha convertido en el referente en España. Hemos tenido la suerte de ganarlo diez veces, primero con un coche tan mítico como el R5 y ahora con el primer coche del plan Renaulution, el Arkana. Nos está dando muchas alegrías a nivel comercial. Que periodistas, lectores y suscriptores digan que es el mejor es un logro increíble.

—Renault ha apostado por España para la fabricación de vehículos híbridos. ¿Qué papel jugará esta tecnología?

—Renault ha apostado siempre por España. Es nuestra segunda casa. Llevamos más de 120 años aquí, más de 70 a nivel industrial. Este cuarto plan industrial, que hemos presentado hace escasos meses, permite decir que vamos a electrificar todo nuestro aparato industrial, con cinco coches electrificados, una nueva línea de motores electrificados también y dos cajas de cambios. Es una prueba de futuro a nivel industrial de Renault en España. También es un paso hacia la electrificación. Y aporta un concepto muy interesante de economía circular, como la Re-Factory de Sevilla, una fábrica de nuevos coches de ocasión. Este ecosistema aportará al país 12.000 millones de valor.

–¿El cliente tiene apetito por el coche electrificado?

–El coche electrificado está tomando bastante buen camino en España, sobre todo con coches híbridos e híbridos enchufables. Muchas marcas, Renault entre ellas, venden uno de cada cuatro de sus coches como electrificado. Es verdad que el eléctrico todavía es residual, con el dos o tres por ciento de las ventas. El cliente tiene interés pero la venta requiere de mucha pedagogía. En Renault creemos mucho en la tecnología E-Tech de nuestros coches electrificados, que viene de la Fórmula 1. Son coches como el Clio híbrido, el Captur híbrido o híbrido enchufable, o el Arkana, que están teniendo mucho éxito. Y cómo no el Arkana híbrido, que representa ya más del 50% de las ventas del modelo. Tenemos más de mil pedidos del Arkana al mes desde su lanzamiento, en abril, la mayoría a cliente particular. Estamos ya en el top tres de los SUV coupé.

–2021 prometía ser el año de la recuperación, pero el mercado cerrará por debajo del millón de unidades...

–Hay que ser muy cauto. A buen seguro no es un año que nos satisface a los fabricantes ni a los concesionarios, porque no se va a superar el millón de vehículos, sumando coches y furgonetas ligeras. Eso no es satisfactorio. Lo que sí es verdad es que eso no es el reflejo de la demanda actual, sino de la falta de componentes que todos sufrimos. Vamos a acabar con una cartera de pedidos muy superior a la de hace un año. Eso da optimismo. El año que viene los primeros meses todavía estarán bastante afectados por la crisis de componentes. La situación ideal tardará todavía unos cuantos meses. Trabajamos con un mercado de 1,3 millones para 2022.

–Muchos hace semanas que han comprado coche pero no les llega hasta 2022 ¿Debe el Gobierno retirar el alza del impuesto de matriculación?

–Los cambios continuos no ayudan. Los fabricantes ya tenemos que hacer mucha pedagogía para explicar la electrificación, que el año próximo los coches tendrán tres años de garantía..., si además tenemos que hacer pedagogía sobre los sistemas fiscales, pues es muy complicado.

–¿Le pediría una reforma fiscal en 2022 a los Reyes Magos?

–Soy modesto y no quiero que se gasten mucho dinero. Yo les pediría que en el concepto de transición ecológica ordenada, cada uno de los actores que están sentados a la mesa valoren también los conceptos transición y ordenada, y no solo ecológica. Las cosas se hacen paulatinamente, no todo el mundo puede pasar de un coche de 15 años a uno eléctrico de 40.000 euros. Entre un coche viejo y un eléctrico nuevo hay multitud de opciones buenas.