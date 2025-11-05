Este es el último día para comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura de Lotería Nacional

CANARIAS7 Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional se celebra el sábado 8 de noviembre a las 12:00 horas (horario de Canarias) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado a través del sistema de bombos múltiples. La emisión consta de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de 150 euros por billete, es decir, 15 euros por décimo. El importe total de la emisión asciende a 150 millones de euros, de los que el 70%, (105 millones de euros, se destinará a premios.

Lotería Nacional reparte 3.755.500 premios, entre los que destaca, un primer premio de 1.500.000 euros por serie, un segundo premio de 300.000 euros por serie y un tercer premio de 150.000 euros por serie. Además, se ponen en juego doce premios de 75.000 euros cada uno por serie.

Fecha y hora límite para comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura 2025

Para participar es esencial tener en cuenta que la adquisición del décimo puede realizarse tanto en puntos físicos autorizados como mediante los canales oficiales a través de internet. Así, la compra online estará habilitada hasta las 10:00h del día del sorteo, mientras que en las administraciones físicas será hasta las 12:30h del mismo sábado.

Los décimos adquiridos online quedan registrados inmediatamente en la plataforma oficial de Loterías y Apuestas del Estado, lo cual permite verificar número, serie y fracción con anticipación. En el caso de las compras físicas, el comprador debe conservar el décimo en buen estado.