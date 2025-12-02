Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tamaraceite se llena de alegría: la ONCE reparte más de un millón de euros en un solo día

La suerte se repartió desde uno de sus puntos de venta en HiperDino de Tamaraceite y en la Gasolinera de Los Alisios

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:45

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en el sorteo de este 1 de diciembre un total de 1.060.000 euros en un cupón premiado con 500.000 euros y 16 cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la organización en un comunicado, el vendedor Enrique David Sosa fue el responsable de repartir la suerte desde uno de sus puntos de venta en HiperDino de Tamaraceite y en la Gasolinera de Los Alisios.

Por su parte, el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

