Marcial Sarmiento, vendedor de unos de los premios repartidos en Agüimes. C7

La suerte sonríe a Agüimes: la ONCE reparte 260.000 euros en premios del fin de semana

Dos vendedores del municipio ubicado en Gran Canaria distribuyeron los boletos premiados en los sorteos del 25 y 26 de octubre

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:25

El municipio de Agüimes, en Gran Canaria, fue agraciado con un total de 260.000 euros en premios del Cupón de Fin de Semana de la ONCE, correspondientes a los sorteos celebrados los días 25 y 26 de octubre. Según informa la ONCE, uno de los boletos premiados concede un «sueldazo» de 2.000 euros al mes durante 10 años, mientras que otro otorgó un premio de 20.000 euros.

Los vendedores Marcial Sarmiento y Alejandro Medina fueron los encargados de repartir la fortuna en diferentes zonas del municipio, confirmando que la suerte ha vuelto a visitar al sureste de Gran Canaria.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al contado y un sueldo de 5.000 euros mensuales durante 20 años, además de premios adicionales de 2.000 euros al mes durante una década y 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

