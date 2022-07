Sueldazo de la ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 2 de julio de 2022 Ha resultado premiado el número 88005

Los ganadores del sorteo del fin de semana de la ONCE de hoy sábado 2 de julio de 2022 son los que poseen el número principal 88005. Con estas cinco cifras del premio del Sueldazo de la ONCE los afortunados tendrán en su bolsillo 20.000 euros. Además, si has acertado la serie 049 se le bonificará 300.000 euros que se suman a una paga de 5.000 euros durante 20 años.

Por otro lado, las terminaciones aquí también se premian. Con las cuatro últimas cifras se puede ganar 200 euros, con las tres últimas 30 euros y con las dos finales 4 euros. Mientras que con el reintegro se gana 2 euros. En este sorteo también se reparten 4 premios adicionales que han caído en los siguientes números: 13287, serie 012; 87708, serie 011; 94178, serie 008; 95535, serie 008. Con el acierto de las cinco cifras de la segunda a la quinta extracción te llevas 400 euros.