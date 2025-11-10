Sorteo 11/11 de la ONCE 2025: horario, premios y dónde ver en directo

Este martes llega el esperado sorteo Sorteo 11/11 de la ONCE con un premio principal 11 millones de euros

El Sorteo 11/11 de la ONCE es una de las convocatorias extraordinarias más esperadas del calendario de loterías. Este martes, 11 de noviembre, la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte un premio principal de 11.000.000 de euros al acertar las cinco cifras y la serie y 11 premios adicionales de 1.000.000 de euros al contado para las cinco cifras y serie.

El cupón del Sorteo 11 del 11 cuesta 6 euros. Los números que entran en el bombo en la cita del martes son 100.000, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999. En total, la ONCE reparte más de 1.200.000 premios por valor de más de 40.000.000 €.

Premios del sorteo

El premio mayor del Sorteo 11/11 es de 11.000.000 € para aquel cupón que acierte las cinco cifras y la serie correspondiente al número premiado.

Además, existen 11 premios de 1.000.000 € cada uno, para cinco cifras y serie en los números adicionales.

El desglose continúa con 119 premios de 50.000 € para quienes acierten las cinco cifras del número principal.

Asimismo, hay 1.080 premios de 1.200 € para las cuatro últimas cifras, 10.800 premios de 120 € para las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 € para las dos últimas cifras y 1.080.000 reintegros de 6 € para la última cifra señalada con «R» (reintegro).

¿A qué hora se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE?

El Sorteo 11/11 se celebra este martes 11 de noviembre de 2025 a las 20:25 h (horario de Canarias). Podrás seguir el sorteo en directo a través de Canarias7, desde donde te ofreceremos todos los resultados y números premiados.

La fecha límite para adquirir el cupón a través de la web o de la aplicación oficial de Juegos ONCE es el mismo día del sorteo a las 20:00 horas.

