Resultados del Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025 de la Lotería Nacional

CANARIAS7 Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:00

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 8 de noviembre, que cuenta con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados del Sorteo Extraordinario de la Cultura 2025.

Este sorteo, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra en el Salón de Sorteos de Madrid, siguiendo el sistema tradicional de bombos múltiples. La emisión asciende a 150 millones de euros distribuidos en diez series de 100.000 billetes cada una, a 150 euros el billete o 15 euros el décimo. De esa cantidad total, el 70%, es decir, 105 millones de euros, se destinará al pago de premios entre los números agraciados.

Entre los principales premios figuran un primer premio de 1.500.000 euros por serie, un segundo de 300.000 euros, un tercer premio de 150.000 euros y doce premios adicionales de 75.000 euros cada uno, además de miles de premios menores que completan un total de más de 3,7 millones. Los décimos pueden adquirirse hasta pocas horas antes del inicio del sorteo tanto en los puntos de venta habituales como a través de los canales oficiales en línea. La Lotería Nacional puede seguirse en directo a partir de las 12:00 horas en horario de Canarias, a través de la web de Canarias7.

En cuanto a la tributación, los premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura están sujetos al régimen fiscal de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos de impuestos, y el resto tributa al 20 %, retención que se aplica automáticamente en el momento del cobro. Esto significa que, por ejemplo, del primer premio de 1.500.000 euros, Hacienda retiene 292.000 euros, por lo que el ganador percibe 1.208.000 euros netos. En el caso del segundo premio, de 300.000 euros, la retención asciende a 52.000 euros y el importe neto recibido es de 248.000 euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

