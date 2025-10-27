Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la administración vendedora del bleto. C7

La Primitiva cae en Melenara: un afortunado se lleva más de 110.000 euros en el barrio de Telde

La combinación ganadora del sorteo ha sido la siguiente: 13, 23, 24, 38, 42 y 45

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:23

Comenta

La administración situada dentro del Hiperdino de Melenara, en Telde, Gran Canaria fue la encargada de repartir dinero este lunes a algún afortunado al vender un boleto con un segundo premio de la Primitiva, que contenía un total de 114.738 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva es la siguiente: 13, 23, 24, 38, 42 y 45. En cuanto al complementario, el número 25 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 6.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  4. 4 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  5. 5 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre
  8. 8 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  9. 9 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria
  10. 10 Morro Iglesia, el enclave arqueológico que emergió de las aguas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Primitiva cae en Melenara: un afortunado se lleva más de 110.000 euros en el barrio de Telde

La Primitiva cae en Melenara: un afortunado se lleva más de 110.000 euros en el barrio de Telde