La Primitiva cae en Melenara: un afortunado se lleva más de 110.000 euros en el barrio de Telde La combinación ganadora del sorteo ha sido la siguiente: 13, 23, 24, 38, 42 y 45

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 22:23

La administración situada dentro del Hiperdino de Melenara, en Telde, Gran Canaria fue la encargada de repartir dinero este lunes a algún afortunado al vender un boleto con un segundo premio de la Primitiva, que contenía un total de 114.738 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva es la siguiente: 13, 23, 24, 38, 42 y 45. En cuanto al complementario, el número 25 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 6.

