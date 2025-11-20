Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del punto de venta situado en la Avenida de Canarias, 379, en El Doctoral, municipio de Santa Lucía de Tirajana. C7

El primer premio de la Lotería Nacional deja suerte en Gran Canaria y Tenerife

El número 97.207 reparte miles de euros en El Doctoral y Aldea Blanca en el sorteo de este jueve

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:15

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 20 de noviembre de 2025, ha dejado parte de su primer premio en Canarias. El número agraciado, el 97.207, ha sido vendido en puntos de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, según datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

En Gran Canaria, uno de los décimos premiados se validó en el receptor mixto 44.545, situado en la Avenida de Canarias, 379, en El Doctoral, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

En Tenerife, el primer premio también se vendió en el receptor 68.555, ubicado en la calle La Valeria, 1, en Aldea Blanca, dentro del municipio de San Miguel de Abona.

El primer premio del sorteo está dotado con 30.000 euros al décimo.

Además, el segundo premio correspondió al número 12.285, mientras que los reintegros fueron para los números terminados en 0, 1 y 7.

