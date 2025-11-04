Premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura de Lotería Nacional 2025

CANARIAS7 Martes, 4 de noviembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El próximo sábado 8 de noviembre, a las 12:00 horas (hora canaria), tendrá lugar una de las citas más esperadas del calendario de Loterías y Apuestas del Estado. El Sorteo Extraordinario de la Cultura volverá a celebrarse en el Salón de Sorteos de la institución, mediante el sistema tradicional de bombos múltiples.

Este sorteo especial, pondrá en juego un total de 150 millones de euros. Cada billete tiene un valor de 150 euros y está dividido en décimos de 15 euros. En total se emitirán diez series, con cien mil billetes por serie.

De acuerdo con los datos oficiales, el 70% del importe total de la emisión se destinará a premios, lo que representa una cifra global de 105 millones de euros. Entre los más destacados figura el primer premio, dotado con 1.500.000 euros por serie, seguido por un segundo premio de 300.000 euros por serie y un tercer premio de 150.000 euros por serie. Además, el sorteo de la Lotería Nacional contempla doce premios adicionales de 75.000 euros por serie, junto con una extensa cantidad de premios menores que suman un total de 3.755.500 premios distribuidos entre todas las categorías.

Listado de premios de la Lotería Nacional

Primer Premio: 1.500.000 euros por serie, 150.000 euros al décimo

Segundo Premio: 300.000 euros por serie, 30.000 euros al décimo

Tercer Premio: 150.000 euros por serie, 15.000 euros al décimo

Premios de 75.000 euros por serie, 7.500 euros al décimo

