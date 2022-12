ONCE: Compruebe aquí sorteo de hoy, miércoles 14 de diciembre El número premiado es el 41736 y la serie corresponde al 031

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 14 de diciembre de 2022 es el 41736. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 31 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.