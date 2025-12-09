Todos los premios de la Lotería de Navidad que puedes ganar en el sorteo del 22 de diciembre

CANARIAS7 Martes, 9 de diciembre 2025, 09:46 Comenta Compartir

La Lotería de Navidad 2025 vuelve este 22 de dicimebre para marcar el inicio de las fiestas. Con 2.590 millones de euros en premios, la edición de este año otorga premios a más de 26 millones de décimos.

El primer premio, conocido universalmente como 'El Gordo', está dotado con 4 millones de euros por serie, lo que supone 400.000 euros por décimo. Este importe, inalterado desde hace años, sigue siendo el gran reclamo del sorteo.

El segundo premio asciende a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo), mientras que el tercero reparte 500.000 euros por serie (50.000 euros al décimo).

A ellos se suman dos cuartos premios de 200.000 euros por serie y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie, que completan la lista de grandes galardones.

Además de los premios principales, el sorteo Extraordinario de Navidad administrado por Loterías y Apuestas del Estado, incluye numerosas categorías adicionales. Entre ellas destacan las aproximaciones a los tres primeros premios, las centenas, las dos últimas cifras y, por supuesto, la pedrea, que cada año deja miles de pequeñas alegrías repartidas por toda la geografía española.

La amplia red de premios menores es, precisamente, uno de los elementos que distinguen a la Lotería de Navidad de otros sorteos: aunque las probabilidades de obtener uno de los grandes premios son escasas, la posibilidad de recuperar al menos parte de la inversión es significativamente más alta.

Aumento de series y mayor disponibilidad de décimos

En 2025 se han emitido 198 series, cinco más que el año anterior. Esto incrementa el número total de décimos disponibles en la Lotería de Navidad, permitiendo que más jugadores puedan hacerse con sus números favoritos. El precio del décimo se mantiene en 20 euros.

En cuanto a la tributación, hay que tener en cuenta que todos los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos. En premios superiores, solo tributa la cantidad que excede ese límite, a un tipo del 20%.

Así, un décimo agraciado con el Gordo (400.000 euros) queda sujeto a una retención sobre 360.000 euros, lo que supone un cobro neto aproximado de 328.000 euros.

Lista de premios de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo: el premio Gordo está dotado con 4.000.000 € por serie, 400.000 euros al décimo

Segundo premio: 1.250.000 € por serie, 125.000 euros para cada décimo

Tercer premio: 500.000 € por serie, 50.000 euros al décimo

Dos cuartos premios: 200.000 € por serie, 20.000 euros al décimo

Ocho quintos premios: 60.000 € por serie, 6.000 euros para cada décimo

Números anterior y posterior al Gordo: 2.000 euros al décimo

Números anterior y posterior al Segundo premio: 1.250 euros al décimo

Números anterior y posterior al Tercer premio: 960 euros al décimo

Dos, tres y cuatro últimas cifras iguales que el Gordo: 100 euros al décimo más los 20 euros del reintegro. En total, 120 euros.

Dos últimas cifras del Segundo Premio: 100 euros al décimo

Dos últimas cifras del Tercer Premio: 100 euros al décimo

Tres últimas cifras iguales al Segundo premio: 100 euros al décimo

Tres últimas cifras iguales al Tercer premio: 100 euros al décimo

última cifra de El Gordo (reintegro): 20 euros al décimo