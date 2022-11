Solo el 'Gordo', segundo y tercer premio tributan a Hacienda

Pues sí. Los premios de la Lotería de Navidad de este 2022 pagarán los mismos impuestos que el año anterior. Hacienda se lleva un 20% de todo lo que exceda de 40.000 euros. Por lo tanto, si es agraciado o agraciada con el primer premio, conocido como el 'Gordo', el segundo o tercer premio tendrá que pasar por caja.

Por ejemplo, una persona con un décimo agraciado con los 400.000 euros del tan ansiado 'Gordo' pagará 72.000 euros en impuestos, el 20% de 360.000 euros porque los primeros 40.000 euros no tributan. Por lo tanto, recibiría 328.000 euros limpios.

Como el importe exento de tributar es de 40.000 euros, los premios de los cuartos (20.000 euros al décimo) y los quintos (6.000 euros de premio al boleto) no están sujetos al gravamen especial que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.

Además no hay que realizar ningun trámite para declarar el premio porque el propio Ministerio de Hacienda le retiene de forma automática su parte del impuesto cuando vaya a cobrar el décimo. Otra cosa es la declaración de la renta, porque pese a que la Lotería de Navidad no está incluida en la base imponible del IRPF, sí hay que incluir el premio en el apartado de Ganancias y Pérdidas Patrimoniales no derivadas de la Transmisión de Elementos Patrimoniales de la declaración de la renta, según aclara la Agencia Tributaria.

La tributación sobre premios de Loterías y Apuestas cambió en 2018 tras la aprobación de los Presupuestos Generales y quedó sujeto a un gravamen especial. A partir de ese año, la cuantía exenta iría incrementándose paulatinamente los tres siguientes, quedando de la siguiente manera: 10.000 euros en 2018; de 20.000 euros 2019; y de 40.000 euros para los premios que se celebraran a partir de 1 de enero de 2020. Y así continuó en 2021 y continúa en este 2022.

Las retenciones quedarían de esta manera si somos agraciados con alguno de los tres primeros premios: