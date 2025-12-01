La OCU sentencia: esto es lo que debes tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Navidad si estás casado

CANARIAS7 Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

En los días previos a la Lotería de Navidad, el intercambio de décimos y participaciones se convierte en una práctica extendida en entornos familiares, laborales y sociales. Para evitar problemas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una guía para que compartir décimos del sorteo del 22 de diciembre no traiga ningún problema.

El cobro de premios compartidos exige la identificación individual de los participantes en la entidad bancaria colaboradora. El trámite se efectúa una vez que el banco verifica la documentación y aplica la retención correspondiente, que afecta a la parte del premio que excede del mínimo exento de 40.000 euros por décimo. Cuando la cuantía es inferior a 2.000 euros, el pago se efectúa en cualquier punto de venta de la red de Loterías y Apuestas del Estado.

La compra online de décimos de la Lotería de Navidad incorpora un procedimiento distinto. El comprobante electrónico tiene validez legal y confirma que el décimo queda depositado en la administración. Si el premio no supera los 2.000 euros, el ingreso se efectúa de manera automática en la cuenta de usuario. Para cifras superiores, la persona debe contactar con la administración donde se encuentra el boleto, de forma que pueda acreditar la identidad y realizar el cobro en una entidad colaboradora. Este método garantiza la misma protección que el formato en papel y mantiene el control sobre la documentación original.

En todos los casos, tal y como apunta la OCU, el trámite previo de fotocopiar los décimos y conservar el anverso y el reverso contribuye a asegurar la información clave.

Compartir lotería en matrimonio

Tal y como advierte la OCU, hay ocasiones en que un miembro de la pareja decide cobrar por su cuenta el décimo de Lotería de Navidad y no compartir las ganancias. Se trata de un conflicto bastante común en situaciones de ruptura, según relata la organización.

La legislación española dirime cómo se deben repartir los premios de los sorteos en caso de estar casado: si el matrimonio es en gananciales, se reparte el 50% para cada uno. Por el contrario si el régimen económico es de separación de bienes, el premio es del que lo ha comprado, salvo que se pueda acreditar que se ha comprado a medias.