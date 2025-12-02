Buscador Lotería de Navidad 2025: dónde y cómo encontrar tu número para comprar desde Canarias Localiza qué administración de lotería vende tu número favorito. Y el día del sorteo, no te olvides de comprobar tu décimo en CANARIAS7

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre está a la vuelta de la esquina y, aunque muchos comienzan la compra de décimos en pleno verano, otros esperan hasta el mismo día de la Lotería para acudir a los puntos de venta y administraciones.

¿Quieres saber qué administración vende tu número favorito para el sorteo de Lotería de Navidad de 2025? CANARIAS7 ofrece a sus lectores un buscador de décimos de la Lotería de Navidad para facilitar la búsqueda y la compra desde Canarias a aquellos que aún no han adquirido su décimo o para quienes busquen un número en concreto y no sepan en qué administración pueden comprarlo.

Gracias a nuestro buscador de décimos, localizarás qué administración de lotería vende tu número favorito. Y el día del sorteo, no te olvides de comprobar aquí tu décimo por si te ha tocado el Gordo u otro premio.

¿Cómo funciona el buscador de décimos de Lotería de Navidad?

Este buscador de décimos del sorteo extraordinario del 22 de diciembre permite buscar por cifras iniciales o finales o por el número completo. Además de poder acercarse a la administración si se encuentra cerca de tu domicilio, muchos de estos establecimientos cuentan con la posibilidad de adquirirlos mediante sus páginas web.

Entre aquellas personas que usan el buscador de décimos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad y quieran algún dato para orientarse en su búsqueda, que sepan que a lo largo de la historia, en 114 ocasiones ha terminado en par y en 99 en impar. Más cifras por si quieren buscar un número del Gordo: en 65 ocasiones, el Gordo ha caído entre el 0 y el 10000; en 74 veces estuvo entre entre el 10001 y el 30000 y, también en 74 sorteos, el Gordo se instaló entre el 30001 y el 99999.

Novedades Lotería de Navidad 2025

El sorteo de la Lotería de Navidad tiene novedades en la compra de décimos para la edición de este año. Habrá más que nunca. La oferta de décimos aumenta hasta las 198 series, con lo que hay más décimos y más premios: la emisión total se eleva a los 3.960 millones de euros, es decir, 2.772 millones en premios.

Será el sorteo que más dinero reparta de la historia, aunque se mantiene el premio Gordo de cuatro millones (400.000 euros por décimo jugado). También se mantiene el precio de 20 euros por décimo.

Recuerda que podrás comprobar tu décimo y ver si ha sido agraciado con el premio Gordo, otro premio, pedrea o reintegro.