Lotería Nacional, sorteo de hoy en directo: comprobar resultados del sábado 1 de noviembre
SORTEO ·Sigue el sorteo de hoy en directo y compueba tu número y todos los premios
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:56
11:37
Probabilidades de ganar la Lotería Nacional
La Lotería Nacional se celebra a través del sistema de bombos múltiples. La emisión del sorteo consiste en 10 series de 100.000 billetes cada una, por lo que las posibilidades de ganar el primer premio del sorteo de hoy sábado, 01 de noviembre de 2025 es de 1 entre 100.000 .
Enlace copiado
11:30
Lotería Nacional hoy en directo
¡Ya queda muy poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional! En apenas 30 minutos arranca el sorteo de hoy, sábado, 1 de noviembre . Te recordamos que podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página para comprobar si tu número está premiado. Simplemente refresca la página en tu navegador y podrás conocer el resultado y la última hora del sorteo.
Enlace copiado
11:24
Cobrar décimo Lotería Nacional del sábado
Puedes cobrar tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional en el banco más cercano y tendrás que presentar la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, puedes reclamar tu premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.
Enlace copiado
11:19
Premios del sorteo de la Lotería Nacional
Hacemos repaso de todos los premios que puedes ganar en el sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 1 de noviembre de 2025:
Primer premio de 60.000 euros al décimo
Segundo premio de 12.000 euros al décimo
Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
Reintegros de 6 euros
Enlace copiado
11:14
Reintegros Lotería Nacional
Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional se llevan 6 euros . Puede que no parezca mucho, pero al menos recuperas el dinero gastado en tu décimo.
Enlace copiado
11:07
Premios a las últimas cifras de la Lotería Nacional
En la Lotría Nacional de España de hoy las últimas 2, 3 y 4 cifras tienen premio . El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte un premio a las extracciones de 12, 30, 150 euros por serie respectivamente.
Enlace copiado
11:00
Lotería Nacional en directo
En 1 hora arranca el sorteo de la la Lotería Nacional de este sábado, 1 de noviembre. Mantén actualizada la página para conocer todos los resultados. En el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado se ponen en juego un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 120.000 euros a la serie.
Enlace copiado
10:56
Premios a la centena de la Lotería Nacional
Las 99 centenas restantes de los dos premios principales de la Lotería Nacional del sábado tienen premio. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte 300 euros a la serie , de las que se excluyen las aproximaciones por tener una cuantía mayor.
Enlace copiado
10:49
Premios por aproximación Lotería Nacional
Quedarte muy cerca de los premios principales de la Lotería Nacional de hoy sábado también tiene premio. Si tu número coincide con el anterior o posterior al primer premio, recibirás 10.000 euros . Si tienes el anterior o posterior al segundo premio , te llevarás un buen pellizco: 5.540 euros .
Enlace copiado
10:44
Segundo Premio de la Lotería Nacional
El segundo premio de la Lotería Nacional reparte hoy 120.000 euros a la serie, es decir, 12.000 euros al décimo . Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del segundo premio de 300 euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotado de 5.540 euros.
Enlace copiado
10:37
Primer premio Lotería Nacional
El primer premio de la Lotería Nacional de España asciende a 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo . Si tienes el número anterior y posterio de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 10.000 euros.
Enlace copiado
10:30
Premios del sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 1 de noviembre está dotado con dos grandes premios: un primer premio de 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 al décimo y un segundo premio de 120.000 euros a la serie, es decir, 12.000 al décimo . Recordamos que se reparten 42.000.000 euros en el sorteo de hoy.
Enlace copiado
10:30
¿A qué hora es el sorteo de hoy de la Lotería Nacional?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 1 de noviembre comenzará a las 12:00 h (hora canaria) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, siguiendo el sistema de bombos múltiples. Desde esta hora también podrás seguir el sorteo de la Lotería Nacional online en directo a través de Canarias7 . Refresca y comprueba los resultados y los números premiados.
Enlace copiado
10:30
Lotería Nacional en directo
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo al Sorteo de la Lotería de Nacional de sábado, 1 de noviembre! Es el momento de sacar el décimo y comprobar si tu número está entre los premiados en este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad