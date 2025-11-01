Lotería Nacional, sorteo de hoy en directo: comprobar resultados del sábado 1 de noviembre

10:30

¿A qué hora es el sorteo de hoy de la Lotería Nacional?

El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 1 de noviembre comenzará a las 12:00 h (hora canaria) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, siguiendo el sistema de bombos múltiples. Desde esta hora también podrás seguir el sorteo de la Lotería Nacional online en directo a través de Canarias7 . Refresca y comprueba los resultados y los números premiados.