Sorteo Lotería Nacional en directo: comprobar resultados de hoy sábado 25 de octubre
SORTEO EN DIRECTO ·Consulta los números premiados en el sorteo de hoy, sábado, 25 de octubre
Sábado, 25 de octubre 2025, 12:00
11:57
¿Cuánto dinero se lleva Hacienda de la Lotería Nacional?
Hacienda aplica un 20% de retención en todos los premios de juegos del azar que superen los 40.000 euros . En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 25 de octubre, solo se te aplicará la retención de Hacienda si te haces con el primer premio.
11:49
Lotería Nacional hoy en directo
¡Quedan 10 minutos para que comience la Lotería Nacional ! Sigue todo el sorteo en directo a través dCanarias7, comprueba los resultados de los premios y si eres uno de los agraciados en este sorteo del sábado, 25 de octubre de 2025. Mantén actualizada la página para conocer la última hora de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. ¡La suerte está echada!
11:44
Cobrar décimo premiado de la Lotería Nacional
Si tu décimo del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado, 25 de octubre tiene premio, podrás cobrarlo a partir de mañana . Si el premio supera los 2.000 euros deberás acudir a una entidad financiera autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, si no, podrás cobrarlo en metálico en una administración de lotería.
11:40
Resultados del anterior sorteo de la Lotería Nacional
Repasamos todos los números premiados del sorteo la Lotería Nacional del anterior sábado, cuyos premios principales agraciaron a Canarias :
70.504, primer premio, 60.000 euros al décimo
02.133, segundo premio, 12.000 euros al décimo
7634, 0334, 0695 y 3573, premios de 150 euros
086, 085, 682, 038, 025, 130, 147, 106, 124 y 138, premios de 30 euros
23, 12, 69, 86, 31, 52, 04, 11 y 06, premios de 12 euros
4, 7 y 5, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
11:34
Probabilidad de ganar la Lotería Nacional del sábado
La Lotería Nacional se celebra a través del sistema de bombos múltiples. La emisión del sorteo consiste en 10 series de 100.000 billetes cada una , por lo que las posibilidades de ganar el primer premio del sorteo es de 1 entre 100.000 .
11:31
Lotería Nacional hoy en directo
¡Ya queda muy poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional! En apenas 30 minutos arranca el sorteo de hoy, sábado, 25 de octubre de 2025. Te recordamos que podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página para comprobar si tu número está premiado. Simplemente refresca la página en tu navegador y podrás conocer el resultado y la última hora del sorteo.
11:26
Reintegro Lotería Nacional
Los reintegros de la Lotería Nacional de hoy sábado, es decir, los décimos cuya última cifra sea la misma a la del primer premio, están dotados con 6 euros . Al final del sorteo se extraen dos números más que completarán los 3 reintegros que se reparten en la lotería. ¡Recuperarás lo invertido si te toca!
11:19
Premio a las últimas cifras de la Lotería Nacional
En la Lotría Nacional de España de hoy las últimas 2, 3 y 4 cifras tienen premio . El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte un premio a las extracciones de 12, 30, 150 euros por serie respectivamente.
11:13
Premios a la centena Lotería Nacional
Los 99 números restantes al primer y segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de España de hoy, sábado, 25 de octubre, están agraciadas con un pellizco de 300 euros . De esta categoría se excluyen los números pertenecientes a las aproximaciones.
11:07
Premios por aproximación de la Lotería Nacional del sábado
Quedarte muy cerca de los premios principales de la Lotería Nacional de este sábado también tiene premio. Si tu número coincide con el anterior o posterior al primer premio, recibirás 10.000 euros . Si tienes el anterior o posterior al segundo premio de este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, te llevarás un buen pellizco : 5.540 euros.
11:01
Segundo Premio de la Lotería Nacional
El segundo premio de la Lotería Nacional de España asciende a 120.000 euros a la serie, 12.000 euros al décimo . Si tienes el número anterior y posterior de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 5.540 euros.
11:00
Lotería Nacional: Primer premio del sorteo del sábado
El primer premio de la Lotería Nacional está dotado de 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros al décimo . De tener el número anterior y posterior a este primer premio, también recibirás una cuantiosa cantidad: 10.000 euros. Además si tu número coincide con alguno de los 99 restantes de la centena, te llevas un premio de 300 euros.
10:53
Premios del sorteo de la Lotería Nacional
En este sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 25 de octubre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:
Primer premio de 60.000 euros al décimo
Segundo premio de 12.000 euros al décimo
Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
Reintegros de 6 euros
10:47
Premios Lotería Nacional hoy 25 de octubre
La Lotería Nacional de hoy reporte 42.000.000 de euros en premios en el sorteo del sábado, 25 de octubre. El más deseado de todos ellos es el primer premio, que está dotado de 600.000 euros a la serie . También puedes optar al segundo premio, dotado de 120.000 euros a la serie.
10:43
Lotería Nacional: ¿a qué hora empieza el sorteo de hoy?
El sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 25 de octubre , comienza a las 12:00 horas (hora canaria) . Podrás seguir la retransmisión desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado desde esta misma página, tan solo comprueba que está actualizada.
10:31
Lotería Nacional en directo
¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional en directo . Hoy sábado, 25 de octubre hay una nueva cita con la suerte en este sorteo ordinario administrado por Loterías y Apuestas del Estado, en el que están en juego 42.000.000 de euros repartidos en 4.134.100 de premios .
00:00
Sorteo de la Lotería Nacional del sábado en directo
¡Comienza el sorteo de hoy de la Lotería Nacional! Los bombos comienzan a girar desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. No olvides que puedes comprobar tu número en directo si eres uno de los ganadores del sorteo de hoy sábado, 25 de octubre.
