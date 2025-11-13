Lotería Nacional, sorteo de hoy en directo: comprobar resultado del jueves 13 de noviembre
SORTEOS ·Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar tu número y todos los premios repartidos este jueves por Loterías y Apuestas del Estado | Resultados de La Primitiva del jueves
Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:52
19:50
Sorteo de la Lotería Nacional de hoy en directo
¡Quedan apenas 10 minutos para que comience la Lotería Nacional! Sigue el sorteo en directo a través de Canarias7 , comprueba los resultados y todos los premios de este jueves, 13 de noviembre. Mantén actualizada la página para conocer la última hora de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.
19:48
Cómo cobrar un décimo de la Lotería Nacional
Puedes cobrar tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy en el banco más cercano y tendrás que presentar la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, puedes reclamar tu premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías y Apuestas del Estado a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.
19:43
Reintegros Lotería Nacional
Al final del sorteo de la Lotería Nacional se anunciarán tres cifras agraciadas con el reintegro. Si el número de tu décimo termina en una de ellas podrás recuperar el dinero gastado, 3 euros .
19:37
Premios a las últimas cifras de la Lotería Nacional de este jueves
Los primeros premios que reparte el sorteo de la Lotería Nacional son las extracciones a las últimas 2, 3 y 4 cifras . Si tu décimo del jueves termina en alguna de ellas, te llevas un premio de 6, 15, 75 euros a la serie respectivamente.
19:32
Premios por aproximación de la Lotería Nacional
Quedarte muy cerca de los premios principales de la Lotería Nacional también tiene premio. Si tu número coincide con el a nterior o posterior al primer premio, recibirás 12.000 euros . Si tienes el anterior o posterior al segundo premio te llevarás 7.470 euros.
19:28
Lotería Nacional en directo
En poco más de media hora da comienzo el sorteo de Lotería Nacional de España de hoy, jueves, 13 de noviembre de 2025 . Te recordamos que podrás seguir la lotería en directo en esta misma página para comprobar todos los premios y números agraciados.
19:24
Últimos resultados de la Lotería Nacional
La anterior edición de la Lotería Nacional celebró el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad, que repartió 1.500.000 euros por serie al número 39880 .
19:20
Segundo premio Lotería Nacional
El segundo premio de la Lotería Nacional asciende a 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo . Si tienes el número anterior y posterior de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 7.470 euros.
19:14
Primer premio de la Lotería Nacional
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves, 13 de noviembre de 2025 está dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo) . Recuerda que si resultas ganador del premio gordo deberás tributar el 20% a Hacienda al superar la cantidad de 40.000 euros.
19:08
Todos los premios del sorteo de la Lotería Nacional
En este sorteo de la Lotería Nacional del jueves, 13 de noviembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:
- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Aproximaciones del primer y segundo premio de 12.000 y 7.470 euros respectivamente
- Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 y 150 euros respectivamente
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros
19:05
Probabilidad de ganar la Lotería Nacional del jueves
Este jueves, 13 de noviembre de 2025 el sorteo de Lotería Nacional, se jugará con el sistema de bombos múltiples de 10 números cada uno. En la emisión de hoy, el sorteo cuenta con 10 series de 100.000 billetes cada una, a precio de 60 euros el billete y de 6 euros el décimo. La probabilidad de ganar el primer premio, por tanto, es de 1 entre 100.000 .
18:59
¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería Nacional?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves empieza a las 20:00 horas (hora canaria) . Podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página, simplemente mantenla actualizada para conocer todos los resultados y premios.
18:57
Premios de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional reporte 12.600.000 de euros en premios en el sorteo de hoy jueves, 13 de noviembre. El más deseado de todos ellos es el primer premio, que está dotado de 300.000 euros a la serie. También puedes optar al segundo premio, dotado de 60.000 euros a la serie.
18:55
Sorteo de la Lotería Nacional en directo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo ! En el sorteo de hoy se reparten 12.600.000 de euros entre 2.463.000 de premios . Sigue la Lotería Nacional de hoy jueves, 13 de noviembre y comprueba tu décimo de la Lotería Nacional de España.
