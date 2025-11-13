Lotería Nacional, sorteo de hoy en directo: comprobar resultado del jueves 13 de noviembre

19:08

Todos los premios del sorteo de la Lotería Nacional

En este sorteo de la Lotería Nacional del jueves, 13 de noviembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:

- Primer premio de 30.000 euros al décimo

- Segundo premio de 6.000 euros al décimo

- Aproximaciones del primer y segundo premio de 12.000 y 7.470 euros respectivamente

- Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 y 150 euros respectivamente

- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros

- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros

- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros

- Reintegros de 3 euros