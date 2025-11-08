Comprobar Lotería Nacional, en directo: Sorteo Extraordinario de la Cultura hoy sábado 8 de noviembre
SORTEO ·Sigue el Sorteo Extraordinario de la Cultura 2025 en directo para comprobar si tu décimo de la Lotería Nacional ha sido premiado | Resultados del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional
Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:26
11:26
Sorteo Extraordinario de La Cultura de Lotería Nacional, en directo
En 30 minutos arranca el Sorteo Extraordinario de La Cultura de la Lotería Nacional de España. Podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página, pero debes asegurarte de mantenerla actualizada para conocer los resultados a partir de las 12:00 horas (hora canaria).
11:19
Lotería Nacional: 12 premios adicionales de 7.500 euros
El sorteo de Lotería Nacional cuenta con 12 premios extra de 75.000 euros por serie cada uno. Se trata de un premio adicional del Sorteo Extraordinario de La Cultura, que en total reparte 105 millones de euros.
11:11
Tercer premio del Sorteo Extraordinario de La Cultura de la Lotería Nacional
El Sorteo Extraordinario de La Cultura de la Lotería Nacional reparte 150.000 euros al tercer premio, 15.000 por décimo. Esta categoría no existe en los sorteos ordinarios de Loterías y Apuestas del Estado.
11:09
Segundo premio del Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 8 de noviembre dotado de 300.000 euros por serie, 30.000 euros al décimo. Además, las aproximaciones a este segundo premio están dotadas de 12.000 euros a la serie cada una. También se reparte un premio de 750 euros a la serie a los 99 números restantes de la centena del premio.
11:01
Primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 8 de noviembre
En el Sorteo Extraordinario de La Cultura de hoy sábado 8 de noviembre Loterías y Apuestas del Estado reparte en el primer premio 1.500.000 euros por serie, 150.000 por décimo. En un sorteo de Lotería Nacional ordinario el premio se reduce a 600.000 por serie.
10:55
Premios de la Lotería Nacional
En el sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy sábado, 01 de noviembre de 2025, se reparten 3.755.500 de premios, entre los que se encuentran:
Primer premio de 150.000 euros al décimo
Segundo premio de 30.000 euros al décimo
Tercer premio de 15.000 euros al décimo
12 premios adicionales de 7.500 euros
10:39
Lotería Nacional: Premios del sorteo del Sorteo Extraordinario de la Cultura 2025
La Lotería Nacional de hoy reporte dos grandes premios en el sorteo de hoy, sábado, 8 de noviembre. El primer premio asciende a 1.500.000 euros a la serie, es decir, 150.000 al décimo y el segundo premio está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y el tercer premio, de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo. Además, en el Sorteo Extraordinario de la Cultura se repartes 12 premios adicionales de 7.500 euros al décimo.
10:37
Hora del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional
El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy sábado, 1 empieza a las 12:00 horas (hora canaria). Podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página, manteniéndola actualizada para conocer todos los resultados y premios.
10:37
Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional en directo
¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión de un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional en directo. Hoy sábado, 01 de noviembre de 2025 hay una nueva cita con la suerte en el Sorteo Extraordinario de la Cultura administrado por Loterías y Apuestas del Estado, en el que están en juego 105.000.000 de euros repartidos en 3.755.500 de premios.
