Comprobar Lotería Nacional, en directo: Sorteo Extraordinario de la Cultura hoy sábado 8 de noviembre

10:39

Lotería Nacional: Premios del sorteo del Sorteo Extraordinario de la Cultura 2025

La Lotería Nacional de hoy reporte dos grandes premios en el sorteo de hoy, sábado, 8 de noviembre. El primer premio asciende a 1.500.000 euros a la serie, es decir, 150.000 al décimo y el segundo premio está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y el tercer premio, de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo. Además, en el Sorteo Extraordinario de la Cultura se repartes 12 premios adicionales de 7.500 euros al décimo.