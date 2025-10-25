Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lotería Nacional: resultados del sorteo de hoy sábado 25 de octubre

SORTEOS ·

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:00

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre de 2025, que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie.

El sorteo de este sábado comienza a las 12:00 h (hora canaria) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

Para poder jugar a la Lotería Nacional de España deberás comprar un décimo compuesto por 5 números y una serie. El coste varía en función del día de la semana en que se celebre el sorteo. El precio del décimo de Lotería Nacional es de 3 euros los jueves, de 6 euros los sábados ordinarios, de 12 euros los sábados especiales y de 15 a 20 euros en el caso de los sorteos extraordinarios.

Los ganadores del sorteo podrán cobrar sus décimos en el banco más cercano, presentando la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, pueden reclamar su premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.

Premios de la Lotería Nacional

Estos son todos los premios que puedes ganar en el sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 25 de octubre de 2025:

- Primer premio de 60.000 euros al décimo

- Segundo premio de 12.000 euros al décimo

- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros

- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros

- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros

- Reintegros de 6 euros

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

