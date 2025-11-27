JOKERBET.es y su propuesta de un Black Friday 2025 con +15.000 € en juego JOKERBET.es, la plataforma de apuestas y casino online del grupo Veramatic Online, ha anunciado su propuesta de Black Friday 2025, un conjunto de acciones que combinan torneos, recompensas y premios para usuarios, poniendo en juego más de 15.000€, free spins y free bets

La campaña, disponible entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, reúne cinco iniciativas dirigidas tanto a aficionados a las apuestas deportivas como a jugadores de casino online:

• Cashback + Freebets en combinadas de Champions League, aplicable a la jornada J05.

• Torneos especiales de slots y ruleta, con una bolsa conjunta de 15.000 € en premios.

• Batalla de Ruletas en vivo, en colaboración con proveedores líderes del sector.

• Reto de apuestas Black Friday en competiciones nacionales e internacionales.

Una apuesta por la versatilidad y la innovación

Con esta campaña, JOKERBET refuerza su compromiso y sigue mejorando la experiencia de sus clientes: apuestas deportivas, slots, casino, ruletas en vivo y torneos, todo en una misma plataforma regulada.

¿Por qué participar en el Black Friday de JOKERBET?

• Gran volumen de premios: 15.000 € sólo en torneos de slots y ruleta, más freebets, cashbacks y bonos habituales.

• Diversidad de opciones: apuesta deportiva, casino tradicional, ruleta en vivo, slots, torneos... ideal para distintos perfiles de jugador.

• Flexibilidad y facilidad de acceso: promociones con bonos de bienvenida, cashback semanal, jackpots progresivos y eventos sin depósito en algunos casos.

• Regulación y seguridad: plataforma con licencias oficiales, usando proveedores líderes del sector, lo que aporta confianza al usuario y al mercado.

Sobre JOKERBET.es

Lanzada en 2017 por el Grupo Veramatic, JOKERBET.es es una casa de apuestas y casino online regulada por la DGOJ, que combina la experiencia tradicional de salones de juego con las ventajas del entorno digital.

La plataforma ofrece una amplia selección de apuestas deportivas, eSports, casino online, slots con más de 3.000 tragedias disponibles y ruletas en vivo, con apuestas seguras, variadas y flexibles, pensadas para usuarios en toda España.

En este Black Friday 2025, JOKERBET.es da un paso más en su estrategia de crecimiento, reforzando su posición en el mercado, ofreciendo valores fuertes de entretenimiento y atractivos incentivos para nuevos usuarios y jugadores habituales.