Gran Canaria se lleva una alegría: la ONCE reparte 528.000 euros Los premios cayeron en Agaete, Telde e Ingenio

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:34

La suerte volvió a sonreír a Gran Canaria este martes 25 de noviembre. El Cupón Diario de la ONCE repartió 350.000 euros, en diez cupones de 35.000 euros cada uno, en el Puerto de Las Nieves, Agaete, así como 175.000 euros en cinco cupones de 35.000 euros, en Telde, y 3.000 euros del sorteo de Mi Día, en Carrizal de Ingenio. Son un total de 528.000 euros.

El agente vendedor de la ONCE Yonathan Jesús Suárez, que lleva desempeñando el cargo desde octubre de 2024, repartió la fortuna en la calle Santa Rita, 4, del Puerto de Las Nieves.

Su colega María José Batista, que vende cupones de la ONCE desde agosto de 2024, fue otra centinela de la ilusión, pero en la calle Poeta Fernando González de Telde.

Natividad Jennifer González, que lleva como agente vendedora solo desde el pasado septiembre, hizo lo propio con un cupón de 3.000 euros de Mi Día en la Avda. Los Artesanos, 8 de Carrizal de Ingenio.

Desde la ONCE explican que ya llevan 108.000 euros repartidos con el cupón de Mi Día en la provincia de Las Palmas.

María José Batista (i) y Natividad Jennifer González. C7