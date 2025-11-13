Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Centro Comercial HiperDino Melenara. Loterias y Apuestas del Estado

La fortuna aterriza en Melenara: el primer premio de la Lotería Nacional cae en Gran Canaria

El número 57.296, agraciado con 300.000 euros al número, fue consignado en el HiperDino de Melenara, en Telde

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

La fortuna volvió a mirar hacia Gran Canaria. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, correspondiente al número 57.296, dejó parte de sus 300.000 euros al número en Melenara, donde el boleto premiado fue consignado en el Centro Comercial HiperDino Melenara, km 9 de la GC-1, local 9

Canarias no se conformó con un solo pellizco. El primer premio también llegó a Las Galletas (Arona), en Tenerife, donde la administración situada en la carretera general de Las Galletas, número 2, distribuyó parte de la suerte entre sus jugadores habituales

El premio estuvo muy repartido por el país, con otros puntos afortunados en Benidorm, Gijón, Barcelona, Chiclana de la Frontera, León o Sevilla, entre otros.

En cuanto al segundo premio, el número 57.151, Canarias volvió a aparecer en la lista de localidades agraciadas: el boleto fue consignado en el Centro Comercial El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, y también en una administración de la calle Bravo Murillo, 7, en la capital grancanaria

