Euromillones: comprobar los resultados del sorteo de este martes 22 de febrero

El sorteo de Euromillones de este martes 22 de febrero pone en juego un bote de 40 millones de euros, después de que en el sorteo del pasado viernes no se registrasen acertantes de Primera Categoría (cinco números y dos estrellas).

Los números premiados han sido: 5, 9, 14, 26 y 32.

Las estrellas: 3 y 7.

El Millón: XWG89650.

Coste de las apuestas

Los boletos de Euromillones tienen un coste por apuesta y un sorteo mínimo de 2,5 euros. Por ello, en caso de jugar a los dos sorteos de cada semana (martes y viernes), tendrás que pagar al menos 5 euros. También puedes jugar a más de una apuesta en el boleto de apuestas múltiples.

Puedes sellar tu billete en los puntos de venta físicos los martes y viernes hasta las 20:30 horas. Y en el caso de jugar de manera online, tienes hasta las 19:00 horas del mismo día del sorteo para comprar el boleto.

Otros datos a tener en cuenta

Si por algo se caracteriza este sorteo es porque no cuenta con una cantidad fija en su primer premio. Depende del bote acumulado en cada sorteo, aunque el mínimo siempre será de un bote de 17 millones de euros.

En cuanto al cobro, se puede realizar en cualquier punto de venta oficial de loterías o de manera online en la web de algún punto de venta o administración. A partir del sorteo, tienes tres meses para ejecutar la operación, ya que los premios y los boletos caducan.

¿Cómo se juega?

El Euromillones consiste en acertar cinco números y dos estrellas, por lo que, si consigues acertar esta combinación, te puedes llevar el bote. Cada boleto dispone de cinco bloques, que se encuentran divididos en dos partes, una con 50 números del 1 al 50 y otro con 12 estrellas, de la 1 a la 12.

Para jugar hay que seleccionar cinco números y dos estrellas de cada parte. Además, con cada una de las apuestas, se genera un código con el que también se podía entrar en el juego 'El Millón', un sorteo que se realiza en España todos los viernes. En este juego se sortea un millón de euros entre todos los participantes.

Este sorteo es aquel en el que más dinero puedes ganar con una sola apuesta en toda Europa, pudiéndote llevar hasta 195 millones de euros como máximo de bote. El que más se ha repartido fue en 2017, cuando una persona obtuvo 190 millones de euros, con un boleto adquirido en España.

Premios a los que se puede optar

Pero no te preocupes si no eres uno de los afortunados en acertar estos cinco números y dos estrellas, también puedes optar a otro tipo de premio. No tendrá el mismo valor, ni tampoco la misma suma de dinero, pero son premios menores que se repartirán en función del dinero acumulado con la venta de billetes. Así, serán agraciados los boletos que tengan acertados cinco números y una estrella (5+1), cinco números y ninguna estrella (5+0), cuatro números y dos estrellas (4+2), cuatro números y una estrella (4+1), cuatro números y ninguna estrella (4+0), tres números y dos estrellas (3+2), tres números y una estrella (3+1), tres números y ninguna estrella (3+0), dos números y dos estrellas (2+2), dos números y una estrella (2+1), dos números y ninguna estrella (2+0) y un número y dos estrellas (1+2).

Si no hubiese ningún acertante de primera categoría, el premio pasa a engrosar el bote.