Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura de Lotería Nacional 2025

El sábado 8 de noviembre, a las 12:00 horas (horario de Canarias), se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, mediante el sistema de bombos múltiples. La emisión total asciende a 150 millones de euros, distribuidos en diez series de 100.000 billetes cada una, a un precio de 150 euros por billete, dividido en décimos de 15 euros. De ese importe, el 70% se destinará a premios, lo que representa una cifra total de 105 millones de euros a repartir entre los números agraciados.

Los principales premios del sorteo incluyen un primer premio de 1.500.000 euros por serie, un segundo premio de 300.000 euros, un tercer premio de 150.000 euros y doce premios adicionales de 75.000 euros cada uno. En total, se distribuirán más de 3,7 millones de premios entre todas las categorías. Los décimos pueden adquirirse tanto en los puntos de venta físicos como a través de los canales oficiales en línea, hasta pocas horas antes del inicio del sorteo.

En cuanto a la fiscalidad, los premios de este sorteo se acogen al régimen tributario general de los juegos organizados por Loterías y Apuestas del Estado. Según la normativa vigente, los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos de tributación. A partir de esa cantidad, el resto del importe está sujeto a una retención del 20%, que se aplica automáticamente en el momento del cobro, sin que el ganador deba realizar trámites adicionales ante la Agencia Tributaria.

De este modo, el primer premio de 1.500.000 euros soporta una retención sobre 1.460.000 euros (la cantidad que excede los 40.000 exentos), lo que equivale a 292.000 euros de impuesto. El ganador percibirá un importe neto de 1.208.000 euros. En el caso del segundo premio, dotado con 300.000 euros, la parte sujeta a retención es de 260.000 euros, por lo que Hacienda se queda con 52.000 euros y el ganador recibe 248.000 euros netos.

El tercer premio, con un importe de 150.000 euros, tributa por 110.000 euros, lo que genera una retención de 22.000 euros y deja al ganador con 128.000 euros netos. Por último, los premios de 75.000 euros aplican la exención sobre los primeros 40.000 euros y tributan 35.000 euros al 20%, de modo que Hacienda retiene 7.000 euros y el importe neto final es de 68.000 euros.