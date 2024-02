Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo del domingo 25 de febrero

La combinación ganadora ha correspondido a los números 06, 09, 25, 39, 42 y 47. El complementario ha caído en el número 38 mientras que el reintegro ha ido a parar al 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 20 de ALMERÍA, situada en el Centro Comercial Alcampo. Avda. del Mediterráneo, s/n (otro local) y en la no 1 de BURJASSOT (Valencia), situada en C/ Carretera de Lliria, 22.