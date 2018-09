Los 12 trabajos tecnológicos mejor pagados

Antes de enumerar estas profesiones, el artículo establece un punto de partida para facilitar la comparación con otros empleos dentro y fuera del sector. Si bien en ciertos trabajos de tecnología los títulos universitarios no son esenciales, los universitarios siguen siendo los que más cobran (unos 28.300 de media frente a los 19.700 de quienes poseen estudios básicos). **Los salarios son brutos, y anuales**.

1. Director informático - 50.000€

2. Arquitecto de la Información - 40.000 a 70.000€

No solo trabaja con páginas webs, sino que también cooordina redes sociales, software, y otras plataformas. Su misión es estructurar y organizar la página web, la app de la empresa, y otros servicios asociados como el correo o las notificaciones al móvil, para mejorar la experiencia de los usuarios.

3. Consultor SAP - 40.000€

4. Experto en IA y Machine Learning - 40.000€

5. Experto en ciberseguridad / Hacker ético - 35.000 a 60.000€

Casi todas las empresas manejan sus datos a través de Internet, incluyendo información sensible: desde los datos de clientes a las finanzas, nóminas, operaciones bancarias, secretos profesionales, etc. Ninguna empresa responsable puede operar sin un Experto en ciberseguridad que la proteja de los ciberdelincuentes y los hackers espías de la competencia.

6. Robótica - 30.000€

7. Analista de Datos - 35.000€ / Científico de datos - 40.000€ / Desarrollador Big Data - 40.000€

8. Abogado especialista en Internet - 28.000 a 90.000€

Cuando una empresa recopila datos de particulares o utiliza ciertas herramientas de Internet a veces no está claro lo que es legal y lo que no. Por eso los Abogados especialistas en Internet están tan solicitados, especialmente en las compañías que trabajan mucho online.Estos expertos aconsejan y, llegado el caso, defienden legalmente a la empresa, en temas complicados como los derechos de propiedad intelectual, la privacidad de los datos, la firma electrónica, impuestos asociados a la actividad online, etc.