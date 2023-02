Zelenski: «Hace un año nos despertamos temprano y no hemos dormido desde entonces»

Los medios ucranianos han amanecido hoy sin muertos. Los tristemente habituales boletines sobre los bombardeos de la madrugada pasada o los ataques en el frente del Donbás han sido sustituidos por noticias que informan de la nueva ayuda estadounidense al país, la llegada de los primeros tanques Leopard desde Polonia, el respaldo de la UE y la OTAN o imágenes de celebración, como la adolescente que toca el piano en medio de un mercado en Kiev.

También está Yehor. Yehor es un niño de 9 años, vecino de Mariupol, un «hijo de los calabozos», como sus propios vecinos definían eufemísticamente a las familias que han perdido sus casas y viven guarecidas en los sótanos. El pequeño es uno de los miles de resistentes de las nuevas generaciones por las que el presidente Volodímir Zelenski ha dicho esta mañana que las tropas luchan «para que tengan un futuro en paz y libertad». Hace justo un año, Yehor estaba en su casa. La guerra no tardó en llegar. «Escuchamos una alarma, aviones, gritos... Simplemente nos escondimos. Se escucharon explosiones muy fuertes y ruidosas. Estaba muy asustado, me di cuenta de que la guerra había comenzado», explica en el 'Pravda' ucraniano. Yehor hila el relato entre angustioso y dramático de quien ve el infierno con la inocencia y el miedo de un niño. La combinación le permite convertir un atracón de gachas en el símbolo cruel de la muerte. «Un día mi abuela cocinó gachas y se las dio a mi bisabuela. Mi abuelo ya había muerto para entonces. Solo sangró. Mi bisabuela no comió nada. Simplemente, no quería. Pero yo comí como nunca antes lo había hecho».

Stepan le saca cuatro años a Yehor. Ha vuelto a Kiev, donde su padre se quedó a combatir cuando comenzó el asedio ruso a la capital, mientras él, su hermana y su madre se marchaban a un lugar seguro en Leópolis. De esa madrugada recuerda que «el perro era el más feliz de todos, no se enteraba de nada y nos iba lamiendo por el camino». Su tió se alistó el mismo 24 de febrero y marchó al frente. Murió el 7 de junio en la batalla de Severodonetsk. «Soy un patriota. Y me gustaría unirme a las fuerzas armadas si tuviera la oportunidad, aunque sé que por edad es imposible», dice en el reportaje con una madurez impropia que le lleva a mostrar una actitud tan escalofriante como valerosa. »Entiendo que si defiendo a Ucrania, incluso si muero, en realidad solo moriré yo en en lugar de cinco o diez civiles», explica con naturalidad.

La elección del padre y del tío de Stepan es la que esta mañana ha elogiado Zelenski en un mensaje a la nación difundido en las redes sociales. Hace doce meses, «millones» de ucranianos «hicieron la elección» de defender la bandera azul y amarilla. «No huimos, sino que nos enfrentamos. Resistiendo y luchando», ha declarado el jefe del Ejecutivo, convencido de que este 2023 «será el año de nuestra victoria» después de los últimos doce meses de «dolor, tristeza, fe y unidad». El 24 de febrero de 2022, Zelenski apareció en todos los medios y redes del país a las siete de la mañana para anunciar que Ucrania había sido invadida por Rusia. «Me dirigí a ustedes con una breve declaración. Duró sólo 67 segundos. Contenía las dos cosas más importantes, entonces y ahora. Que Rusia inició una guerra a gran escala contra nosotros. Y que somos fuertes», ha recordado este viernes. «Fue el día más largo de nuestras vidas y también «el más duro de nuestra historia moderna. Nos despertamos temprano y no nos hemos dormido desde entonces».

Un año en pie

El presidente ha rememorado que en aquellas primeras jornadas muchos «pronosticaron que duraríamos tres días. Amenazaron con que en 72 horas no existiríamos. Pero sobrevivimos al cuarto día, luego al quinto, y hoy llevamos exactamente un año de pie». «Ucrania ha sorprendido al mundo, Ucrania ha inspirado al mundo, Ucrania ha unido al mundo», ha subrayado.

De sus últimas palabras, cabe asegurar que la exrepública ha soprendido a Oriente y Occidente. Lo más dudoso es que haya conseguido unir a todos los gobiernos. Zelenski se ha felicitado por el hecho de que «la coalición internacional anti-Putin haya crecido tanto», aunque analistas de diferentes países coinciden en que su efecto, si bien es enorme –basta con observar los 30.000 millones de euros en ayuda militar al Ejército ucraniano de parte de la OTAN y sus aliados–, no resulta global.

La guerra ha creado un nuevo escenario mundial de bloques, afirman los analistas, donde la antigua división EE UU-Rusia de la Guerra Fría se ha convertido en una confrontación entre Occidente y el grupo de países que apoyan claramente a Moscú –Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán–, además de aquellos más tibios que, como India, China u otras naciones de la región asiática, se ven al margen de la guerra y mantienen contactos con Rusia. India, por ejemplo, preside este año el G20 y sigue comprando petroleo ruso mientras la organización exige el fin de la conflagración bélica.

China es un caso parecido, pero en su caso ha avanzado un paso más hacia su implicación. El Gobierno de Xi Jinping ha explicado este viernes las condiciones del plan de paz con el que quiere sentar a Moscú y Kiev en una mesa de negociación. El documento consta de doce puntos y entre los más destacados Pekín, como si se tratara de un árbitro salomónico, pide el respeto a la integridad territorial de Ucrania y el fin de las sanciones a Rusia. La propuesta reconoce el derecho de la primera a su «soberanía», pero también «las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia sobre la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Europa del Este».

De todo el listado, resulta especialmente relevante que, por primera vez, cChina envía dos advertencias directas a Putin: la necesidad de salvaguardar el Derecho Internacional protegiendo a los civiles ucranianos y la eliminación de la amenaza nuclear de todo debate. «Las armas nucleares no se pueden usar y la guerra nuclear no se puede librar. Hay que oponerse el uso o a la amenaza de armas nucleares, así como al desarrollo de armas biológicas y químicas por cualquier país bajo cualquier circunstancia», señala el texto.

La capacidad del plan de paz chino para movilizar a los dos actores del conflicto está todavía por ver. Zelenski ya ha adelantado su voluntad de reunirse con el Gobierno de Pekín. Una postura muy diferente es la de la OTAN y la Unión Europea. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha asegurado este viernes que el gigante asiático «no tiene mucha credibilidad porque no ha condenado la invasión ilegal de Ucrania», mientras la UE cree que se trata de una propuesta «selectiva» e «insuficiente». Stoltenberg y la presidenta de la Comisión Europea, han prometido desde la cumbre de Estonia, que continuarán reforzando la asistencia a Ucrania tras asegurar que Putin «ha fracasado» en su intento de conquistar el país. En el 'Pravda' ucraniano, los niños solo piden cosas como las que dice Angelina, la joven de 14 años que canta cuando suenan las sirenas para convertir el miedo en un juego: «No sé cómo detener la guerra, pero tengo muchas ganas de volver a Kiev y celebrar mi cumpleaños. No sé cúando ni cómo. No me importa la fecha. Lo principal es estar en casa con mis seres queridos».