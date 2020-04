Vietnam, el ejemplo al que nadie mira

Rastreos y cuarentenas

«Con las epidemias provocadas por el SARS y el H1N1, Vietnam desarrolló una valiosa experiencia en la prevención. Y era absolutamente consciente de que una extensión de la pandemia causaría estragos en el país debido a que su sistema sanitario todavía es débil», explica a este diario Ángel Maciá, doctorando en Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales en la Universidad de Murcia y residente en Ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón. «Las directivas del Ministerio de Salud emitidas por el Gobierno los días 16 y 20 de enero, así como sus correspondientes disposiciones de desarrollo, son en conjunto un completo manual de instrucciones para pandemias en las que se pone de manifiesto la estrategia vietnamita: prevenir, detectar, aislar, y poner los medios necesarios para combatir», añade.

A pesar de que Vietnam no cuenta con la capacidad tecnológica de China o de Corea del Sur, sus autoridades han sido eficaces en el rastreo de casos –que se ha hecho en diferentes niveles– y en la implementación de cuarentenas selectivas, como la de la provincia de Vinh Phuoc, que han impedido el colapso económico. Además, el país no es hoy el de hace 17 años, cuando sufrió el SARS: la deslocalización de empresas ha propiciado un ‘boom’ que ha servido para sacar de la pobreza a más de 45 millones de personas, duplicar la renta per cápita, incrementar en un lustro la esperanza de vida, y crear un tejido industrial que ha servido, por ejemplo, para que el país sea capaz de producir de forma local 10.000 test de coronavirus al día y para que más de 135.000 hayan hecho ya la prueba.