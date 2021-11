Nuevo récord absoluto en la tasa de incidencia del coronavirus en Alemania

Los contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes en una semana superaron por primera vez este miércoles en Alemania la cota de los 400 casos al alcanzar una tasa de 404,5 infecciones. Son ya 17 jornadas seguidas de récords diarios sucesivos. La tasa de incidencia fue este martes de 399,8, hace una semana de 319,5, mientras el pasado 8 de noviembre superaba por primera vez desde el comienzo de la pandemia la cota de los 200 casos. Hay, sin embargo, distritos en este país, sobre todo en las regiones de Baviera, Sajonia y Turingia, donde la tasa de incidencia se ha disparado por encima de los 1.000 casos. El Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar la lucha contra el coronavirus en Alemania, destacó además el registro de 66.884 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Casi 5,5 millones de habitantes se han infectado desde el comienzo de la pandemia. El número de fallecidos aumentó en la última jornada en 335 personas hasta un total de 99.768, añadió el RKI.

Mientras, entraron en vigor este miércoles las medidas adoptadas la semana pasada para reprimir la propagación del virus en la reunión celebrada por la canciller federal en funciones, Angela Merkel, y los primeros ministros de los 16 estados federados. Entre otras restricciones, desde hoy será necesario contar con un certificado de vacunación o curación o un test negativo de coronavirus para el uso de los transportes públicos en todo el país. Se harán controles puntuales por interventores acompañados en muchos casos por agentes de la policía que podrán aplicar multas severas. Merkel se reunió además anoche con los dirigentes de los tres partidos que negocian la nueva coalición de gobierno -socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP)- para abordar la lucha contra la pandemia cuando están a punto de concluir las conversaciones del nuevo tripartito y se espera para los próximos días el anuncio de un acuerdo para formar un ejecutivo para los próximos cuatro años.

Además, hoy comienzan a funcionar restricciones más severas en los estados federados más afectados por la epidemia que traen consigo la marginación social de los no vacunados. En numerosos distritos y regiones solo se podrá acceder a muchos locales cerrados, desde comercios con artículos que no son de primera necesidad a bares y restaurantes, si se está vacunado o se ha sanado de la enfermedad. En algunos estados se exige suplementariamente un test negativo reciente. Ante la situación crítica en muchos de sus hospitales, en Baviera se prepara el traslado de un buen número de pacientes infectados con el coronavirus e ingresados en unidades de cuidados intensivos a otros estados federados con mayores capacidades y que aún no se han visto desbordados por el creciente número de enfermos en estado grave, según anunció la Asociación Alemana Interdisciplinaria de Medicina Intensiva y de Urgencias (DIVI). Turingia, Sajonia, Brandeburgo y Berlín también han activado esa operación de emergencia.

Por su parte, el Consejo Ético Alemán parece dispuesto a renunciar a su rechazo al dictado de una vacunación general obligatoria, mientras aumentan las voces que exigen esa medida para forzar a los 12 millones de adultos que se niegan a inmunizarse a hacerlo. «No hemos discutido el tema aún, pero hay signos de cambio» ante el hecho de que «las cifras de infectados aumentan y no se consigue controlar esta aguda situación de crisis». Entre quienes demandan la implantación de la vacunación obligatoria figuran varios primeros ministros regionales, como los de Sajonia o Hesse, que consideran que, aunque la medida llegaría tarde para frenar la cuarta ola de coronavirus que sufre el país, serviría para evitar una quinta o sexta ola.