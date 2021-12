Mattarella ultima su despedida sin que los partidos acuerden su sucesor

Sergio Mattarella continúa con sus despedidas. Un mes después de viajar a Madrid para decirle adiós a Felipe VI y tras cuatro días de hacer lo propio en el Vaticano con el papa Francisco, el presidente de la República italiana, cuyo mandato de siete años expira el próximo 3 de febrero, mantuvo este lunes un encuentro con los embajadores italianos, que agradecieron calurosamente su labor como jefe del Estado dedicándole una ovación en pie. «Es la última ocasión en que puedo dirigirme a vuestra comunidad», dijo Mattarella, al que también alabó el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi di Maio, por su «extraordinaria contribución a nuestra acción política exterior y por su impagable apoyo». Las palabras de Di Maio, antiguo líder del Movimiento 5 Estrellas, suponen un giro de 180 grados respecto a la postura que tenía este partido 'anticasta' en 2018, cuando incluso amenazaba con un 'impeachment' (juicio político) a Mattarella, aunque la legislación italiana ni siquiera contempla esa posibilidad.

El jefe del Estado, que ha demostrado sobradamente su valía resolviendo las tres graves crisis políticas que se han vivido durante esta legislatura, se despedirá de sus compatriotas en el discurso de fin de año que pronunciará el próximo 31 de diciembre. Se trata de una intervención televisada que habitualmente alcanza audiencias masivas, pero que este año resultará aún más significativa. Aunque ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que no tiene intención de mantenerse en el cargo, como hizo durante dos años su antecesor, Giorgio Napolitano, debido a la inestabilidad política que vivía Italia en 2013, hay gran expectación por lo que dirá Mattarella en el día de Nochevieja.

Suscita tanto interés su discurso como la conferencia de fin de año que dará este miércoles el primer ministro, Mario Draghi, que algunos querrían ver como sucesor de Mattarella aunque son ahora más las voces, tanto desde dentro como desde fuera del país, que elogian su labor en el Gobierno y desean que no deje este puesto por la crisis política que provocaría su marcha. Tras las alabanzas del 'Financial Times', en los últimos días han llegado las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las del semanario 'The Economist', que incluso ha declarado a Italia 'país del año' por el buen hacer de Draghi.

Los partidos, a los que le tocará elegir al nuevo jefe del Estado en una votación que podría realizarse en el Parlamento entre el 18 y el 28 de enero, no se ponen de momento de acuerdo en quién será el sucesor de Mattarella. Ante la negativa de la izquierda a que sea Silvio Berlusconi, el bloque conservador podría presentar otros candidatos de carácter más transversal, entre los que despuntan los nombres de varias mujeres, como la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Casellati, la vicepresidenta regional de Lombardía, Letizia Moratti, o la ministra de Justicia, Marta Cartabia.