Macron apuesta fuerte por Europa

El presidente francés, Emmanuel Macron, apuesta fuerte por la Unión Europea. Y exhibe un europeísmo sin complejos en el arranque de la presidencia francesa de turno del Consejo de la Unión, que comenzó este sábado y concluye el 30 de junio. Macron jugará también en los próximos meses a esta carta de cara a las elecciones presidenciales del próximo abril, obligando a sus contricantes a posicionarse sobre Europa.

Del compromiso comunitario de Macron nadie duda. En mayo de 2017, el joven presidente celebró su victoria electoral, con la Pirámide del museo del Louvre de fondo, bajo los acordes de la Oda de la Alegría, el himno oficial de la Unión Europea. En su primer discurso como presidente hizo una defensa del proyecto europeo. Y, en estos cuatro años y medio en el poder, formó un tándem con la excanciller alemana Angela Merkel. El eje franco-alemán defendió, por ejemplo, el lanzamiento de un fondo europeo de recuperación para salir de la crisis sanitaria con la mutualización de la deuda y la estrategia común de vacunas a escala comunitaria.

En cuanto a la presidencia francesa de la Unión Europea, Macron prometió en su discurso de Año Nuevo que marcará el inicio de «un tiempo de progreso para controlar nuestras fronteras, nuestra defensa, la transición ecológica, la igualdad entre las mujeres y los hombres, la construcción de una alianza nueva con el continente africano, una mejor supervisión de las grandes plataformas de Internet y la cultura en Europa».

«El año 2022 debe ser un momento de cambio europeo», afirmó Macron, para quien la crisis sanitaria «ha demostrado que, unida, nuestra Europa no solo puede ser útil, sino portadora de esperanza». Puso como ejemplo las vacunas contra el Covid-19 o el ambicioso plan de recuperación y sus consecuencias económicas para el crecimiento y la creación de empleo.

«Nuestra Europa es el único camino para que Francia sea más fuerte frente a los conflictos del mundo y las grandes potencias», añadió el presidente francés frente a los euroescépticos. «Viva nuestra Europa, viva la República , viva Francia», concluyó su discurso.

La oposición ha criticado que Macron, quien todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura, no haya aplazado la presidencia francesa de la UE para después de las elecciones. Temen que la utilice con fines electoralistas. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre. En 1995 también coincidieron la presidencia francesa de la UE y los comicios.

A Macron le gustan los símbolos. El Palacio del Elíseo y la Torre Eiffel se iluminaron de color azul «europeo» al concluir su discurso a la nación. Y la bandera de la Unión Europea, formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre fondo azul, ondea temporalmente bajo el Arco de Triunfo en París.

Los candidatos de la derecha y la extrema derecha criticaron en las redes sociales que hubieran quitado la bandera francesa para poner la europea sobre la llama eterna que arde junto a la tumba del soldado desconocido en el Arco de Triunfo.

Simbólica y temporal

La ultraderechista Marine Le Pen consideró «una provocación» el cambio de bandera. Un claro símbolo de que el «pretendido apego de Emmanuel Macron a Francia es una mentira» es que haya «osado» concluir su discurso con «la bandera europea, que el pueblo, no obstante, rechazó en el referéndum de 2005».

«Presidir Europa, sí, borrar la identidad francesa, no. Pido solemnemente a Emmanuel Macron que vuelva a poner nuestra bandera tricolor al lado de la Europa bajo el Arco de Triunfo. Se lo debemos a todos nuestros combatientes que han vertido su sangre por ella», escribió en Twitter la candidata conservadora Valérie Pécresse. «El Arco de Triunfo con Macron: tras el saqueo (por los 'chalecos amarillos') y el empaquetado (obra póstuma del artista Christo), el ultraje», añadió en esa red social el candidato de extrema derecha Éric Zemmour.

Clemént Beaune, secretario francés de Estado para Asuntos Europeos, defendió en una declaración a la agencia AFP esta iniciativa «simbólica y temporal» con la que han querido dar el pistolezado de salida a la presidencia francesa rotatoria de la UE. Y prometió que la bandera francesa regresará «en unos días» al Arco del Triunfo.

En 2008, durante la presidencia francesa de la UE, coindiendo con el mandato del conservador Nicolas Sarkozy, las dos banderas, la francesa y la europea, ondearon en el Arco de Triunfo, sin que nadie pusiera el grito en el cielo.