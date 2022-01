Caos en la 'vuelta al cole' en Italia por la explosión de contagios

A dos días de la 'vuelta al cole' tras el parón de las vacaciones navideñas, los estudiantes italianos y sus familias no tienen claro si el retorno a las clases se realizará de manera presencial o recurriendo una vez más a la didáctica a distancia. El empeoramiento de la marcha de la pandemia, con un incremento del 153% de nuevos casos en una semana y un preocupante aumento de hospitalizaciones de pacientes covid, entre los que más del 70% no están vacunados, ha provocado que cada vez sean más los sectores que piden al Gobierno que retrase al menos dos semanas la vuelta a las aulas.

Después de que se pronunciaran en ese sentido la asociación de directores de centros educativos, los colegios de médicos y diversas administraciones locales, el presidente regional de Campania, Vincenzo De Luca, ha ido un paso más allá al amenazar con desoír al Gobierno e imponer hasta finales de mes la didáctica a distancia a los alumnos de hasta 14 años en este territorio del sur del país. «En esta situación yo creo que es irresponsable abrir los colegios el 10 de enero», comentó De Luca, que aunque es miembro del Partido Democrático, una de las fuerzas políticas que forman parte de la coalición que sostiene al Ejecutivo de Mario Draghi, acostumbra a actuar con total independencia. También el presidente regional del Véneto, Luca Zaia, advirtió de que la 'vuelta al cole' puede convertirse en «un calvario» debido a los contagios entre los profesores y alumnos, las cuarentena y las lecciones a través de Internet.

«Nuestra intención es proceder con el calendario previsto», contestó a De Luca el ministro de Educación, Patrizio Bianchi, recordándole además que no cuenta con las competencias para mantener las escuelas cerradas por su cuenta. En una entrevista publicada este domingo en el diario 'Corriere della Sera', Bianchi insistió en que los centros educativos «deben ser los últimas en cerrar» y en que sería «un error» recurrir de manera masiva a la didáctica a distancia como al inicio de la pandemia. Esta herramienta debe quedar solo para los «casos excepcionales».

La excepción, no obstante, podría convertirse dentro de poco en la situación habitual para muchos estudiantes debido al acelerado incremento de contagios. Con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno el pasado miércoles pasarán a didáctica a distancia las clases con tres o más positivos. Según algunas proyecciones podrían ser unas 200.000 las clases que se encuentren en esa situación diez días después del reinicio del curso escolar. Nino Cartabellotta, presidente de la fundación Gimbe, que estudia la marcha de la pandemia en Italia, reconoció que con la actual circulación del virus «será muy difícil mantener a los alumnos en las clases». Para alcanzar ese objetivo sería preciso acelerar en la campaña de vacunación para los niños de entre 5 y 12 años, pues son más de 3 millones los pequeños en esa franja de edad que todavía no han recibido ni una sola inyección.

Vacunación obligatoria

La controversia por la 'vuelta al cole' no es la única polémica que sacude al Gobierno. La obligatoriedad de vacunación para los mayores de 50 años, que entró este sábado en vigor, se ha visto empañada por las críticas de quienes consideran ridículo que se multe solo con 100 euros a quienes no cumplan con esta medida. El Ejecutivo se vio obligado a explicar que a esa sanción se sumará la suspensión de empleo y sueldo de los trabajadores de más de 50 años que no quieran vacunarse. Además, si se presentan en sus puestos de trabajo serán multados con entre 600 y 1.500 euros, una cifra que puede llegar a los 3.000 en caso de que sean reincidentes.