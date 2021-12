Anne Hidalgo se queda sola en su intento de unir a la izquierda

Ducha de agua fría para Anne Hidalgo, candidata socialista a las elecciones presidenciales francesas. Los principales partidos de izquierdas –desde los ecologistas a los comunistas, pasando por La Francia Insumisa– han rechazado su propuesta de celebrar unas primarias conjuntas para presentar una candidatura común a los comicios del próximo abril. «Esta izquierda fracturada debe unirse para gobernar», dijo Hidalgo el miércoles en una entrevista en la cadena TF1. «Hay que organizar unas primarias de esta izquierda, arbitradas por nuestros conciudadanos», añadió por sorpresa la socialista.

Curiosamente, horas antes Hidalgo había dicho exactamente lo contrario. «Una unión sería percibida como artificial» y «no funcionará», dijo en France 2. «Uno se pierde», confesó en Twitter Alexis Corbière, diputado y portavoz de La Francia Insumisa, el equivalente de Podemos. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Probablemente pesó el último sondeo realizado por el instituto Elabe para BFMTV y la revista 'L'Express', que daba a Hidalgo un 3% de intención de voto en la primera vuelta de las presidenciales.

«No, no participaré en unas primarias de izquierdas», dejó claro ayer Yannick Jadot, candidato ecologista, quien invitó a los votantes socialistas a apoyar a Los Verdes en las próximas elecciones. «Si hay varias candidaturas, es que hay varios proyectos, como ocurre en la derecha», opinó Éric Coquerel, diputado de La Francia Insumisa. «Si el Partido Socialista quiere apoyarnos, no tengo problemas», añadió Coquerel, que considera que una primaria de izquierdas sería «una máquina de perder».

Para el comunista Fabien Roussell, la celebración de unas primarias de izquierdas «no es la solución». «Unas primarias resuelve el problema de la persona, pero no es la persona lo que hace falta encontrar, es sobre qué nos une», opinó Roussell, quien acusó a los socialistas de haber «traicionado» las ideas de izquierda durante la presidencia de François Hollande.

Ninguno supera el listón

Incluso dentro del Partido Socialista, la propuesta de Hidalgo no convence a todos. «Una candidatura de unión solo tiene sentido si hay un programa común. Y sabemos que no es caso y si lo fuera, debería haberse preparado desde hace mucho tiempo… Eso no se improvisa», advirtió Hollande.

El único que abrazó la idea fue el exsocialista y soberanista Arnaud Montebourg. El candidato del minoritario partido La Remontada se mostró dispuesto a ofrecer su candidatura a «un proyecto común y un candidato común» de izquierdas. Montebourg considera «urgente» una unión de este tipo para hacer frente al avance de la extrema derecha de Marine Le Pen y Éric Zemmour.

Ninguno de los candidatos de izquierdas supera el listón del 10% de intención de voto. Si este domingo se celebrara la primera vuelta de las presidenciales Mélenchon obtendría el 8%, Yannick Jadot el 7%, Hidalgo entre el 3% y el 5%, Montebourg, entre el 2,5% y el 3% y Fabien Roussel el 2%, según sondeos recientes.