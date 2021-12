Alemania limitará los contactos personales después de Navidad pero no habrá confinamiento

El canciller federal, Olaf Scholz, anunció este martes un endurecimiento de las restricciones en Alemania inmediatamente después de las festividades navideñas y antes de las fiestas de Año Nuevo ante la «quinta ola» de la pandemia que amenaza a este país con la propagación de la variante ómicron. «Puedo entender a todos y cada uno de los que no quieren oír hablar de nuevas variantes del coronavirus, pero no podemos cerrar los ojos ante la nueva ola que se está levantando ante nosotros», dijo Scholz al término de una reunión con los primeros ministros de los 16 estados federados para abordar la situación nacional por la pandemia. El político socialdemócrata destacó que las nuevas y estrictas limitaciones de los contactos personales entrarán en vigor «lo más tarde» el 28 de diciembre y afectarán no solo a los no vacunados, sino también a quienes están inmunizados o han superado la enfermedad. Para estos últimos estarán prohibidas las reuniones de más de 10 personas y los primeros no deben juntarse más que con gente de su propio hogar. No habrá, sin embargo, un confinamiento de la población como el dictado en los vecinos Países Bajos.

El gobierno federal y los ejecutivos regionales desatendieron, sin embargo, el llamamiento pocas horas antes del Instituto Robert Koch (RKI) a dictar «limitaciones máximas de los contactos personales» y «medidas máximas preventivas para evitar las infecciones». Mientras Lothar Wieler, presidente del RKI y máximo responsable de la coordinación en la lucha contra la pandemia en Alemania exigió la aplicación «inmediata» de las demandas de su organismo, Scholz y los primeros ministros no quisieron ordenar la limitación de los contactos hasta después de las festividades de Navidad y antes de las de Año Nuevo. El RKI había advertido de que para primeros de año la variante ómicron dominará el escenario de los contagios en este país y causará decenas de miles de infecciones diarias. Sin embargo, tanto el canciller federal como su ministro de Sanidad, Karl Lautherbach, habían expresado su voluntad de no dictar un confinamiento de la población como el que afecta ya a la población de los vecinos Países Bajos antes de Nochebuena. «No habrá un cierre duro antes de Navidad. Eso está claro», había afirmado Lauterbach ante la prensa.

Scholz anunció el cierre inmediato de discotecas y clubes, así como la vuelta a la celebración de los encuentros de la Bundesliga sin público. No es el momento de fiestas ni reuniones en sociedad, señaló el canciller federal, quien reconoció que «me hubiese gustado darles noticias más alegres antes de Navidad». A restaurantes y bares solo se podrá acceder, como hasta ahora, con certificado de vacunación o de haber sanado de la enfermedad. El dirigente socialdemócrata hizo un nuevo llamamiento a vacunarse a todos aquellos que hasta ahora se niegan a ser inmunizados y advirtió de que el peligro de contagio es apreciablemente mayor con la variante ómicron. Además pidió a la población ente las festividades navideñas que realicen test antes de reunirse en familia para evitar contagios que se podían haber evitado.

Por su parte, la nueva alcaldesa-gobernadora de Berlín, la también socialdemócrata Franziska Giffey, subrayó que la campaña de vacunación para aplicar la tercera dosis e inmunizar a quienes hasta ahora no lo han hecho continuará durante todas las festividades. «Debemos unir todas las fuerzas para impulsar la vacunación y las dosis de refuerzo», dijo Giffey. Además de las 30 millones de vacunas que las autoridades esperan aplicar desde finales de noviembre y antes de acabar el año, los gobiernos de Berlín y los regionales marcaron el objetivo de inocular otras 30 millones de dosis durante el mes de enero para conseguir hasta entonces que el 75% de la población haya completado el proceso de inmunización.