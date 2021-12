Alemania aprueba la vacunación obligatoria para el personal sanitario Lauterbach, ministro federal de Sanidad: «Nadie va a ir a la cárcel si no quiere vacunarse»

El «Bundestag», el parlamento federal, aprobó este viernes con una amplia mayoría la vacunación obligatoria contra el coronavirus en Alemania de todo el personal sanitario en hospitales, centros y consultas médicos, ambulancias y paritorios, así como en la atención en residencias o domiciliaria de ancianos y personas con enfermedades crónicas. La ley aprobada por la cámara baja alemana a iniciativa de la nueva coalición de gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales recibió el apoyo de 571 diputados, por 80 votos en contra y 38 abstenciones y establece que todas esas personas deberán demostrar a partir del 15 de marzo de 2022 y hasta final de año que han sido completamente inmunizadas o presentar un certificado médico que les exima de la vacunación por motivos de salud. Para cumplir con las exigencias de la vacunación obligatoria, todo el personal del sector sanitario alemán que no se haya vacunado aún tendrá que haber recibido la primera dosis lo más tarde a primeros de febrero próximo.

«Nadie va a ir a la cárcel si no quiere vacunarse», aseguró el nuevo ministro federal de Sanidad, el epidemiólogo socialdemócrata Karl Lauterbach, pero quien no lo haga deberá contar con la prohibición de continuar ejerciendo su profesión y hasta el posible despido por parte de su empleador, que está obligado a controlar la vacunación de todo su personal y a denunciar ante las autoridades sanitarias a quienes se nieguen a inmunizarse. En cuanto a la posible vacunación obligatoria para todos los ciudadanos del país, que el parlamento debatirá a principios de año y que defiende el tripartito a las órdenes del canciller federal, Olaf Scholz, Lauterbach advirtió de que será inevitable «el dictado de multas» a quienes rechacen inmunizarse y su «apreciable subida» para quienes no quieran pagar. El titular de Sanidad señaló que se consultará a psicólogos y economistas para decidir su cuantía, que en Alemania suele estar directamente relacionada con los ingresos regulares de las personas.

Entre el personal sanitario, quien haya recibido un preparado chino o ruso será considerado como no vacunado, toda vez que esas vacunas no han sido autorizadas aún por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), algo que podría afectar a personal sanitario procedente del este de Europa que trabaja en Alemania, aunque es de esperar que se apunten a la campaña de refresco con productos autorizados. Los sanados de una infección con covid-19 tendrán que vacunarse también en un plazo máximo de seis meses después de contraer la enfermedad. La vacunación obligatoria del personal sanitario es un paso más en el proceso de dictar esta medida para toda la población del país, una actuación que ya ha acordado la vecina Austria. Desde finales de noviembre todos los miembros del «Bundeswehr», el ejército federal, están obligados a inmunizarse contra el coronavirus, al igual que lo estaban y están para protegerse de otras enfermedades como la fiebre amarilla o el tétanos. El «Bundestag» tiene previsto debatir la vacunación obligatoria contra el virus Sars-cov-2 para toda la población a principios del año próximo.

Lauterbach subrayó que el objetivo de su ministerio es romper la ola de infecciones con la variante delta que sufre actualmente Alemania, la cuarta según la contabilidad nacional, y limitar la propagación de la variante ómicron. Igualmente expresó su satisfacción por la fuerte aceleración de la actual campaña de vacunación. El nuevo canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, había anunciado ya antes de acceder al poder que su deseo era administrar este mes de diciembre más de 30 millones de vacunas, un objetivo que parece alcanzable, ante el ritmo actual de más de un millón de dosis diarias administradas. Alemania parece haber superado ya el pico de la cuarta ola, pero las cifras de contagios se mantienen muy altas aunque remiten desde hace unos días. Este viernes el Instituto Robert Koch (RKI) informó de 61.288 nuevos contagios en las últimas 24 horas, frente a los 74.352 del mismo día la semana anterior. También la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes ha retrocedido en una semana de 442,1 casos a 413,7 casos.

La cámara baja alemana aprobó además varias reformas en la Ley de Protección contra las Pandemias, entre ellas la autorización a farmacéuticos, dentistas y veterinarios para administrar vacunas y potenciar así aún más la campaña nacional de inmunización. Además, la reforma contempla facilitar a los estados federados mayores competencias en materia sanitaria como el cierre de locales gastronómicos y la suspensión de ferias y eventos industriales y empresariales. El «Bundestag» aprobó además prorrogar hasta el 15 de febrero el dictado de toques de queda locales y el cierre de empresas en aquellos distritos donde la incidencia del coronavirus alcance niveles alarmantes.