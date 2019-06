Una oda portuguesa al amor más tradicional

La ceremonia tiene dos partes, la boda civil en el Ayuntamiento, durante la mañana, y la religiosa, que se celebra en la catedral durante la tarde.

Elegir una u otra es prerrogativa de las parejas, once cada año, de las cuales cinco han sellado su amor este miércoles en el consistorio.

Cumplen así con la tradición lisboeta que, con motivo de la condición del santo como "casamentero ideal" y la celebración de las fiestas locales en su honor, financia a parejas sin recursos el día de su boda tras un largo proceso de selección.

A pesar de que la tradición se ha adaptado a los tiempos y se ha abierto a las uniones civiles, hay un veto que aún permanece: las parejas homosexuales, sin acceso a la más romántica de las tradiciones aunque son una realidad estadística incontestable: solo en 2018 hubo 607 bodas entre personas del mismo sexo.

La cuestión, evidente pero nunca nombrada, ha saltado a primera línea del debate este año debido a unas declaraciones de Joana Cardoso, responsable de la entidad organizadora del evento, quien ha confirmado que los matrimonio gais "no están permitidos" en este marco.

"No es un asunto nuevo y es natural que se hable de ello, pero es sabida la posición de la Iglesia", agregó Cardoso al diario Público, donde la Iglesia portuguesa ha aprovechado para desmarcarse recordando que la institución "no interfiere en las bodas civiles", y por lo tanto no tiene nada que decir sobre las parejas que quisieran casarse en el Ayuntamiento en San Antonio.

Mientras la polémica se expande, los casamientos del santo continúan este año su liturgia habitual, sin que la organización se viera afectada. Ellas, vestidas de riguroso blanco y ellos, de clásico traje, han entrado en el ayuntamiento de la mano iluminados por focos y flashes.

La expectación por verles cada año es tal que la cadena de televisión pública de Portugal, la RTP, tiene los derechos exclusivos de la emisión de la ceremonia, dejando a los curiosos y la prensa internacional a las puertas del consistorio, esperando la salida de los ya recién casados para conocer sus impresiones.

Convertidos en marido y mujer, los novios han ido llegando a la plaza para protagonizar el tradicional baile nupcial con el acompañamiento de la tuna y de casi un centenar de personas que asistía entre curiosa y perpleja a la celebración.

Una veintena de vistosos Rolls Royce, Plymouth y Cadillacs descapotables les esperaban para llevarles a ellos y a sus invitados a los respectivos convites; todo a cargo de la financiación del ayuntamiento, así como la posterior luna de miel.

Todas estas parejas casadas por lo civil han estado acompañadas por varios matrimonios de anteriores ediciones, y es que desde que esta tradición comenzó, han sido 738 parejas las que se han casado con motivo del día de San Antonio.

Por su parte, los 16 restantes contrayentes que se casan por la iglesia llegarán esta tarde a la catedral de Sé, muy cerca de la estatua de San Antonio donde es tradición lanzar monedas a su efigie para encontrar el amor.

Conseguirlo o no dependerá de donde caigan, puesto que los significados varían en función del aterrizaje de la moneda, generalmente céntimos; pocos se atreven con el euro por mucho que ansíen emparejarse.

Las bodas de hoy abren el día más esperado de las fiestas, el 13 de junio, en el que la ciudad tirará la casa por la ventana; las Marchas Populares recorrerán el centro de Lisboa esta noche mientras que en los barrios los animados "arraiais" (similares a las verbenas) reunirán a foráneos y autóctonos bajo el ritmo de la música y el castizo olor de las sardinas

