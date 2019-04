Un viaje a la Grecia de Hércules

Ni Mikonos ni Santorini, la isla estrella en este recorrido será Hidra y sus calles sin vehículos pero con burros

La isla que no pudieron pasar por alto, sin embargo, fue la de Hidra, un lugar que parece haberse estancado en el tiempo y que ha cautivado a artistas e intelectuales como Audrey Hepburn o Leonard Cohen . Sus casitas de pescadores medio escondidas, que brillan por sus encalados blancos y ventanas y puertas de vivos colores, parecen sacadas de un decorado de película. «Ese encanto especial se extiende a las costas, con calas diminutas e inverosímiles de agua cristalina, donde hay unas puestas de sol preciosas», relata Eiriz con un aire nostálgico, y señala, además, que se trata de una isla alejada de los ruidos a los que estamos acostumbrados, ya que no hay ningún vehículo para transitar por sus calles, sólo burros.

Diez días que «saben a poco»

Una de las principales claves para la pareja es el humor y el factor sorpresa. Por ello, aseguran, justo al aterrizar en Atenas, a los viajeros les esperará la primera, que aún prefieren no desvelar. «No damos tiempo de aburrirse» , afirma Navarro, que asume su rol de «cómico frustrado» junto al de guía intrépido. «Damos el suficiente tiempo para disfrutar el lugar pero nos gusta dejarles con ganas de quedarse un poco más, así nunca se hace cansado y tienes ganas de volver».

Próximo destino

A pesar de llevar casi 30 años visitándolo, Navarro y Eiriz aseguran que no dejarán de acudir a Marruecos, no sólo porque cada viaje es diferente, sino porque cambia con cada estación. Pero en su orizonte más próximo ya tienen otros dos países que pretenden explorar. Para 2020 organizarán su primer viaje a Turquía y comenzarán los preparativos para poner rumbo a Armenia. «Es un país poco explotado turísticamente y, en cambio, ofrece unas posibilidades increíbles», indican, asegurando que su pequeña aventura por el mundo no tiene límites. Su objetivo, en realidad, es romper con los prejuicios de quienes se sumen a sus viajes.