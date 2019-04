Un mes después de 'Idai', aún queda mucho por hacer en Mozambique

"Los nuevos casos de cólera están decayendo", resalta. Según los últimos datos, se han registrado cerca de 5.000 casos de cólera desde que apareció el brote, si bien durante el fin de semana, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), no se habrían detectado nuevos casos. Esto es resultado tanto de los esfuerzos en materia de agua y saneamiento de las organizaciones humanitarias como de la campaña de vacunación oral llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con las autoridades y otras ONG de la que se han beneficiado casi 900.000 personas.

Riesgo de crisis alimentaria

"Pero no podemos permitirnos ser complacientes, este trabajo tiene que continuar", previene Del Pinto. Uno de los peligros que planea ahora sobre los afectados por el ciclón es el de una crisis alimentaria, habida cuenta de que el sur de África era ya una zona muy golpeada por la falta de alimentos y los fondos no parecen estar llegando en la cantidad que deberían hacerlo para paliar las necesidades.

Comunidades sin ayuda

Además, un mes después de la tragedia, todavía hay comunidades a las que la ayuda no ha llegado. Oxfam realizó hace unos días una visita a comunidades aisladas en Zambezia, una provincia al norte de Beira, empleando coches, motos y canoas para llegar hasta allí. Solo en la comunidad de Gentivo, localizó a 2.000 personas necesitadas de ayuda, pero estima que habría otras 4.000 más.

"La tragedia es que Gentivo no es una anomalía", subraya la responsable de campañas humanitarias de Oxfam, Dorothy Sang. "Sabemos que hay muchas más personas por ahí sin ayuda", añade. "Estas son zonas que no fueron necesariamente las más golpeadas por el desastre, pero la gente ya vivía en la pobreza crónica y ahora se enfrentan a enormes retos para sobrevivir y corren el riesgo de ser simplemente olvidadas", lamenta.

"Ha pasado un mes y aún no estamos dando cuenta del sorprendente alcance de este desastre. Algunos lugares parecen una zona de guerra. Seguimos encontrando a supervivientes que necesitan ayuda desesperadamente", resume Sang, lamentando que "los fondos ya se están agotando" y las necesidades aún no se han cubierto. "Si no llega más fondos pronto, miles de personas podrían quedar olvidadas", previene.