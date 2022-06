Ucrania pide sesenta lanzacohetes múltiples para frenar el avance ruso

El drama de Mariúpol se repite en Severodonetsk

Sitiada desde hace semanas, con continuos ataques e intensos combates por el control de un territorio. ¿A qué recuerda? Hablando exclusivamente de Ucrania, podría ser Bucha, Jersón, Zaporiyia, Irpín o Borodianka, entre otras localidades. Pero las palabras claves son 'ciudad estratégica' y 'mártir', lo que simplifica más la lista hasta reducirla a Mariúpol. Un enclave portuario de gran importancia simbólica y económica cuya captura permite a Rusia establecer una conexión terrestre desde el Donbás hacia la península de Crimea, anexionada en 2014. Y en eso se ha convertido Severodonetsk, el único gran asentamiento de la región de Lugansk que aún no está en manos de Moscú y cuyo control reforzaría aún más la conexión que pretende en el este del país.

Esta nueva ciudad mártir, donde alrededor de 800 civiles están refugiados en la planta química de Azot, sufre «intensos combates» desde hace semanas y la situación cambia «a cada hora», advirtió ayer su alcalde, Oleksandr Striuk, quien apuntó que aún quedan más de 10.000 personas que no han podido ser evacuadas y cuya salida es complicada debido a la magnitud de los enfrentamientos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que «nuestros héroes aguantan sus posiciones», al mismo tiempo en el que explicaba que los «intensos combates callejeros continúan» en la localidad, donde las unidades rusas son «más numerosas y más poderosas». No obstante, «estamos resistiendo». De hecho, el asesor del Ministerio del Interior, Rostislav Smirnov, afirmó ayer que sus Fuerzas Armadas «están plantadas y no permiten avanzar a los rusos, que solo acometen ataques masivos, pero nos mantenemos firmes y no vamos a retroceder».

Las hostilidades se han recrudecido en el último reducto de las fuerzas ucranianas en Lugansk. Rusia ya controla cerca del 70% de Severodonetsk, según el gobernador de la región, Serguéi Gaidai. Y Lisichansk, ciudad vecina, al 60%. La ofensiva rusa continuó ayer. Durante la jornada los invasores atacaron una veintena de asentamientos en el Donbás, destruyendo 48 instalaciones civiles, incluidas 42 viviendas, una escuela de ingeniería minera e industrial, una granja y un club de deporte familiar, entre otros objetivos. Como consecuencia de los bombardeos murieron dos civiles y otros doce resultaron heridos, aseguró Kiev.