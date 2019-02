Trump y Kim cortan la cumbre sin acuerdo

Antes de su encuentro a solas en el hotel Metropole de la capital vietnamita, ambos se mostraron distendidos ante la prensa, en especial Kim, que por primera vez desde que accedió al cargo contestó a la pregunta un reportero extranjero.

Su respuesta a David Nakamura, del Washington Post, expresando su confianza en el buen desenlace de la cumbre, era el primer intercambio verbal entre un líder norcoreano y un periodista estadounidense desde que su abuelo, Kim Il-sung, concediera entrevistas a The New York Times o The Washington Post el siglo pasado.

Lo que parecía un hecho extraordinario se convirtió casi en cotidiano minutos después, cuando ya dentro de la sala de reuniones junto a los equipos negociadores, se vio a Kim cómodo y por momentos irónico en sus contestaciones a periodistas de todo el planeta.