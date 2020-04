Trump propone beber desinfectante contra el virus

«Trump miente, la gente muere», rezaban las pancartas de los coches que protestaron este viernes frente a la Casa Blanca. Son ya más de 50.000 los muertos los que acumula Estados Unidos, a la cabeza mundial de la pandemia y en camino de apuntarse el primer millón de casos confirmados.

Los fármacos contra la malaria que el presidente vendió al país como la gran revelación contra el Covid-19 tienen «un resultado primario» de muerte, ha concluido el estudio publicado este viernes por la American Medical Association. Según los documentos publicados por la revista ‘Vanity Fair’, el gobierno de Trump planeaba «inundar» Nueva York y Nueva Jersey con millones de dosis, «29 millones, para ser exactos», anunció triunfante el propio presidente hace solo tres semanas. Un cargamento que se quedará en los almacenes tras revelar el estudio que 16 de cada 41 pacientes con dos dosis diarias de 600 miligramos muere por problemas de corazón. Trump había prometido a su colega indio Narendra Modi levantar las restricciones para exportar a EE UU los ingredientes activos de este medicamento.

Rick Bright, el científico que lideraba el organismo de Investigaciones Avanzadas Biomédicas a cargo de la vacuna contra el Covid-19, fue retirado del cargo el martes «por resistirse a proporcionar acceso ilimitado a medicamentos potencialmente peligrosos sin verificar que pueden tener un resultado mortal cuando se usan inadecuadamente», dijo su abogado. La Federal Drug And Food Administration (FDA) emitió este viernes un comunicado advirtiendo de que esos medicamentos anunciados por el presidente «nunca deben ser administrados fuera de hospitales y estudios clínicos porque pueden matar o causar serios efectos secundarios».

Antes de que la agencia federal cerrase ese capítulo, Trump ya había abierto otro. La víspera el subsecretario para Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Doméstica anunció que un estudio conducido en un laboratorio de bioseguridad del Ejército en Fort Detrick (Maryland) había concluido que la fuerte exposición a intensos rayos ultravioletas en condiciones de humedad y calor reduce significativamente la vida del coronavirus.

«Podríamos dispararle al cuerpo tremendas dosis de ultravioleta o alguna luz muy poderosa», especuló el mandatario en rueda de prensa. Es más, ya puesto, como los desinfectantes también matan al virus, «¿hay alguna manera de que podamos hacer también algo así inyectándolo? Porque si te lo metes dentro en los pulmones haces un número tremendo, sería interesante mirarlo», sugirió.

La comunidad científica reaccionó horrorizada. «Esto es muy peligroso, la gente morirá», se alarmó el director de salud global de medicina de emergencia en el Centro Médico Universitario del Hospital Presbiteriano de Columbia en Nueva York. «Algunos pensarán que es una buena idea». O como dijo el mandatario con los fármacos contra la malaria, «¿si estás mal qué tienes que perder?». Populares marcas de desinfectantes, como Lysol, emitieron este viernes comunicados advirtiendo a los consumidores de que «bajo ninguna circunstancia» deben administrarse en el cuerpo, «ni por inyección, ni por ingestión, ni por ninguna otra ruta», dijo tajante el fabricante.

Ese es uno de los motivos por los que proliferan las peticiones a los medios de comunicación para que no emitan en directo todas las tardes la conferencia de prensa diaria del Grupo de Trabajo de Coronavirus, que se ha convertido en el pasatiempo favorito del presidente. Según The ‘New York Times’, Trump no participa en las discusiones previas. Sólo aparece ante las cámaras sin prepararse para dar la imagen de que está comandando la situación. Se ojea las declaraciones que le ponen por delante y hace algunas correcciones con un rotulador, como cuando decidió cambiar el coronavirus por «el virus chino», capturado por un fotógrafo del ‘Washington Post’.

Ahora que no puede darse baños de masas, estas conferencias de prensa son su momento favorito del día. Pese a ese gran megáfono público, su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, disfruta de 8 puntos de ventaja en la última encuestas de Fox realizada en estados clave como Michigan y Pensilvania. Distancia que se reduce a un solo punto en Florida. «Apúntate mis palabras, creo que va a tratar de posponer las elecciones de alguna manera», advirtió Biden en CNN. «Seguro que aparece con algún tipo de razonamiento de que no se pueden celebrar».

Los demócratas intentan potenciar el voto por correo, pero las bases de Trump insisten en minimizar el riesgo de contagio, convencidos de que la prensa ha magnificado la pandemia para dañar a su líder. Numerosos congresistas republicanos entraron a la Cámara Baja el jueves sin máscara para el debate sobre el último paquete de ayuda económica aprobado. Y algunos, como el congresista Jim Jordan de Ohio, incluso tosió repetidamente sobre el micrófono que luego tendrían que usar sus colegas.

Eso a pesar de que el coronavirus no les exime del dolor que está dejando por todo el país. La congresista Maxime Waters dedicó la ley a su hermana «que está muriendo en un hospital de San Luis por infección del coronavirus», y la senadora Elizabeth Warren había tenido que llorar la víspera por Twitter a su hermano mayor, «que murió sin que ningún familiar le pudiera coger la mano». El coronavirus no hace excepciones, aunque algunos todavía no se lo tomen en serio.