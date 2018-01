Trump pasa un tercio de su primer año de mandato en sus clubes privados

«No seré un presidente que me tome vacaciones. Raramente dejaré la Casa Blanca porque tenemos gran cantidad de trabajo por hacer", afirmó en 2015, poco después de anunciar su intención de competir por la candidatura republicana al cargo.

Suspicacias y aumento de precios en sus propiedades.

Esta inusual frecuencia de Trump a la hora de visitar lugares de su propiedad ha generado suspicacias entre la opinión pública, dados los posibles conflictos de interés y lo que puede ser percibido como un uso de un cargo público para dar publicidad a negocios privados.

"George W. Bush se iba a menudo a Crawford, pero no es un lugar en el que pudieses alquilar la habitación de al lado", indicó Jordan Libowitz, portavoz del grupo en favor de la transparencia Citizens for Responsibility and Ethics, en un comunicado.

La Casa Blanca ha rechazado estas críticas y ha asegurado que se trata del tiempo de descanso privado del presidente.

El negocio, sin embargo, es el negocio y el rotativo The Wall Street Journal informó recientemente de que la organización Trump, cuya gestión el mandatario ha delegado en sus hijos, ha elevado las tarifas en su hotel de Washington un 60% ante la creciente demanda y ha duplicado el coste para ser miembro de Mar-a-Lago hasta 200.000 dólares.