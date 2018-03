Trump firma a regañadientes un presupuesto federal que le hace "infeliz"

Horas después de su amenaza, en una improvisada intervención ante los medios, el multimillonario insistió en que la aprobación de la financiación federal para lo que queda de 2018 fue, a su juicio, un proceso "ridículo", pero decidió firmar la ley por el bien del país y su cuerpo militar.

"No obstante, como un tema de seguridad nacional, he firmado la ley presupuestaria. Hay muchas cosas con las que no estoy feliz sobre esta ley, hay muchas cosas que no deberíamos haber incluido en esta ley", dijo.

"Le he dicho al Congreso que no volveré nunca a firmar una ley como esta", aseguró el mandatario tras haber manifestado su descontento por la falta de fondos para el muro con México y la imposibilidad de hallar una solución para los jóvenes indocumentados llegados al país de niños, conocidos como "soñadores".

Trump subrayó que le ha sido "imposible" leer las más de 2.000 páginas de la ley, pero concedió que el presupuesto contiene el mayor incremento de inversión para las fuerzas armadas de los últimos años, y reiteró que proteger a Estados Unidos es "su mayor responsabilidad".