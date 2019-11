Trump cambia de postura y se plantea cooperar con el Congreso sobre Ucrania

«A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin el debido proceso, me gusta la idea y lo haré para que el Congreso vuelva a centrarse (en temas legislativos). ¡Me lo estoy planteando seriamente!", dijo Trump en Twitter sobre una hipotética declaración acerca de la llamada telefónica de julio pasado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las investigaciones de la Cámara de Representantes buscan determinar si Trump bloqueó de manera consciente la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el ex vicepresidente y su actual rival político, Joe Biden, y los negocios de su hijo Hunter en ese país.

Esta es la primera vez que Trump habla sobre la posibilidad de testificar ante el Congreso, que hasta ahora ha acogido varias audiencias públicas en la primera fase de la investigación para un eventual juicio político, y representa un cambio en su táctica de esquivar las citaciones de los demócratas en la Cámara.