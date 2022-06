«Tras la victoria de Ucrania habría que atacar a Rusia»

Al capitán André le gusta el combate cuerpo a cuerpo. Por eso, la versión que él porta del AK-47 es una diseñada para disparar a poca distancia. Además, este militar natural de Simferópol ha equipado el fusil con un silenciador que resulta especialmente efectivo en operaciones nocturnas. Lleva luchando desde 2014, un tiempo en el que solo ha visto a su mujer tres veces, y ahora se encuentra en el frente de Mykolaiv junto a su hermano y su hijo. Su forma de hablar es igual de directa que su comportamiento en el campo de batalla.

- ¿Le ha sorprendido que la guerra se alargue tanto tiempo?

- Los rusos creyeron que no les costaría mucho atacar y hacer capitular a Ucrania. Que sería cuestión de días. Y, sí, somos un país pacífico. Pero, cuando alguien viene a robarnos la tierra y a violar y matar mujeres y niños, la paciencia se agota y el pueblo se une. Los ucranianos no nos vamos a rendir, lucharemos hasta la victoria. Ya habríamos ganado si los europeos hubiesen reaccionado a tiempo, si hubiesen entendido que Putin lidera un gobierno mafioso en el que no se puede confiar y que es una amenaza para todo el mundo civilizado.

- Sorprende su optimismo teniendo en cuenta los escasos medios con los que cuentan.

- A principios de marzo estábamos fatal. La situación fue muy difícil, porque los rusos lograron ocupar todo Mykolaiv. Aunque no estábamos bien preparados para la defensa, porque pensábamos que nos iban a atacar desde el este, resistimos. No solo eso: hemos recuperado diferentes localidades y mantenemos nuestras posiciones. Ya no tienen posibilidad de avanzar. Pero seguirá habiendo muchas víctimas, porque los rusos bombardean las ciudades y torturan y ejecutan a la población civil. El mundo debe entender que, si Ucrania se rinde, Rusia seguirá avanzando por Polonia, y quizá por otros países, para satisfacer la ambición imperial de Putin. Por eso, necesitamos artillería pesada que nos permita continuar recuperando territorio sin sufrir tantas bajas.

- ¿Cree que Volodimir Zelensky es el líder adecuado para Ucrania en este momento?

- Es un hombre al que le tengo gran respeto. Antes de acceder a la presidencia nunca había trabajado en el campo de la política, ni había tenido responsabilidad en el gobierno. Pero se ha ganado mi respeto por cómo está liderando el país y confío en él. Habla con sinceridad y no se esconde en un búnker, sino que viene al frente y visita otras ciudades.

- ¿Confía en la victoria de Ucrania?

- Sí. Y creo que después habría que atacar a Rusia. No porque queramos represalias, sino porque hay que ayudar a los rusos a cambiar de rumbo, enseñarles a vivir de otra manera y ayudarles a salir de una dictadura que les condena a la pobreza. Porque Rusia vende el gas que no tienen sus ciudadanos y roba el grano que necesitan tanto Ucrania como cientos de millones de personas en todo el mundo.