Solana ve a Putin «inquieto, nervioso y tenso» El exsecretario general de la OTAN no cree que el mandatario ruso vaya más allá en su amenaza de recurrir al armamento nuclear

El exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, cree que Vladímir Putin «está inquieto, nervioso y tenso». «No sé si venía ya de antes, o realmente se debe a esta situación, que no sé si esperaba que fuera como está saliendo, lo que ha descompuesto un poco al presidente ruso», asegura el hoy presidente del Patronato del Museo de Prado. Así lo sostuvo Solana en respuesta a las preguntas sobre Ucrania de los informadores en la presentación en la pinacoteca del Festival Ellas Crean.

No cree Solana que Putin escale en su amenaza nuclear. «La llamada a la utilización del arsenal nuclear es una declaración para despistar y para mirar para otro lado», señaló. «No creo que la amenaza nuclear se acreciente en los próximos días. Me parece que esa declaración es para hacer más ruido que otra cosa, pero no creo que haya ninguna voluntad de utilizar el arsenal nuclear. Sería horroroso», insistió.

«Estamos viviendo una tragedia, como es que Ucrania esté tomada por las fuerzas de Rusia. Pero también estamos viendo una actividad muy valiente de los ucranianos. Incluso en Moscú se detecta algún movimiento, no diré anti Putin, pero sí contrario a la situación que viven, lo cual es bueno, Además las sanciones que se van planteando poco a poco están funcionando muy bien», agregó.

Tampoco cree Solana que las conversaciones de paz ruso-ucranianas lleguen a buen puerto. «Cuando se hacen con esa diferencia de fuerza que tiene uno frente al otro, en una negociación tan asimétrica, es muy difícil». «Putin quiere que haya un gobierno nuevo en Ucrania y que sea proclive a lo que le gustaría que fuera ese país», señaló.

El ex ministro y exresposable máximo de la Alianza Atlántica cree que Europa está actuando «muy bien» en el conflicto. «Se está haciendo que le cueste al que ha empezado esta guerra. Y vamos a ver cómo acaba. La Unión Europea está muy unida y las sanciones han sido aprobadas por todos los países, y esperemos, insisto, que acabe lo antes posible». «Estuve en la conferencia de Múnich la semana pasada, donde se hizo una presentación muy consensuada entre los países de la UE y donde estaban los americanos, representados por la vicepresidenta Kamala Harris, y se veía ya la posibilidad de avanzar. Yo no creía que iba a pasar todo tan pronto, que tendríamos más tiempo para seguir hablando. Y no ha sido así, aunque se ha planificado bien lo que se podía hacer de inmediato y ha funcionado muy bien. La Unión Europea ha trabajado como un solo hombre. Hay que reconocerlo».

No encuentra Solana ningún paralelismo entre la situación que se vive en Ucrania y la que se vivió cuando estaba al frente de la OTAN y se intervino en los Balcanes. «Han pasado muchos años y los temas que se trataban allí eran de nacionalismo y de otra naturaleza. Es verdad que Ucrania no son los Balcanes, pero también que todo esto viene del año 1991, cuando la Unión Soviética se rompe» concluyó.