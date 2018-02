Sin acuerdo entre Gobierno y oposición venezolana

En una rueda de prensa al término de un encuentro con la oposición y en presencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Medina explicó que había un documento que recogía, entre otros puntos, que las elecciones se celebrarán el 22 de abril, y que iba a ser firmado ayer.

Al no lograrse un acuerdo definitivo “el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido”, señaló el presidente dominicano.

La oposición, explicó Medina, pidió más tiempo el martes 6 de febrero para revisar el documento, pero hoy presentó otra propuesta.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “dice que solo firmará el documento de ayer”, señaló Medina, quien dijo que de todas maneras enviarán a Venezuela el nuevo documento de la oposición “pero no con la esperanza de que lo van a responder”.

Aunque en estas rondas de diálogo, que iniciaron en diciembre pasado en Santo Domingo, no se llegó a un acuerdo “Maduro me ha expresado su deseo de seguir el diálogo” y la oposición “ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren”, afirmó Medina, quien consideró “lamentable” que no se haya podido llegar a un acuerdo.

El presidente dominicano señaló que Maduro le dijo “que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el Gobierno firmó en el día de ayer él está dispuesto a aplicarlo fuera del acuerdo con la oposición”.